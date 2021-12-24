У Кропивницькому лікар, який витягнув школярку з-під криги, розповів про порятунок: "просив її не здаватись"

Так, одна з дівчаток кинулась гукати дорослих. На допомогу прибіг чоловік, який почув крики. Зазначається, що він за допомогою мотузки врятував дитину.

Після цього дитину швидко кутали у теплі речі й швидко несли у школу неподалік. А вже звідти дівчину забрали медики.

Медики кажуть, що дитина провела добу у реанімації та стан її стабілізувався.

Що відомо про рятівника

Чоловік - головний лікар місцевого онкологічного центру Костянтин Яринич. Він почувається добре, бо давно пірнає в ополонку. За його словами, він навіть не все пам’ятає, бо все робив рефлекторно.

"Я благав її тільки не зупинятися, бо бачив, що її сили вже покидають. Вона потрошку вже шепотіла, коли я до неї підповз. Ну, а далі її завдання було вхопити мотузку", - розповів Костянтин Яринич.

Наразі на місці події рятувальники проводять майстер-клас та вчать, як витягнути людину, що провалилась під кригу, бо на рахунку кожна секунда. Вони зазначають, що за 15 хвилин у холодній воді зупиняється серце.

"Якщо ж ви провалилися під кригу, а довкола нікого, єдиний шанс вижити – вибиратися самостійно. Головне спиратися на кригу не грудною клітиною, а лягати на спину. Викочуєтесь на кригу і повзете. Головне не панікувати, ми всі все знаємо, все вміємо", - каже рятувальник.