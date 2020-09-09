У Кропивницькому на учнів "шиють" справу через порятунок кошеняти (відео)

У Кропивницькому на учнів заявили в поліцію через порятунок кошеняти (колаж РБК-Україна)

У школі Кропивницького спалахнув скандал через порятунок дітьми кошеняти

У Кропивницькому учні врятували кошеня від голодної смерті, після чого директорка школи написала заяву на підлітків про злочин. Дітям "інкримінують" пошкодження шкільного майна - мовляв, відігнули частину гнилих воріт у старому сараї та зламали шифер, коли визволяли тварину.

Батьки учнів звернулися в правоохоронні органи та написали зустрічну заяву - вже на педагогів, за порушення прав їхніх дітей. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як розповіли учениці, вони кілька днів чули плач кошеня в закритому сараї на території школи та непокоїлися, що тварина може загинути. Дев'ятикласники звернулися до персоналу навчального закладу і просили відкрити сарай, однак дорослі не захотіли. Тоді підлітки взялися рятувати кота самостійно.

Зараз підлітки годують тварину, всього двох тижнів від народження, молочною сумішшю зі шприца. Кошеня назвали Вінні - на честь ведмедика Вінні-Пуха, який одного разу застряг в норі.

Як розповіла учениця 9-го класу Валерія Глуханчук, вона з подругою залізла на дах сараю, де зняли шифер для проведення розвідки. Потім хлопець Данило вибив залізну дошку, і кошеня, що застрягло, було врятоване.

Одразу ж після цього до сараю прибіг охоронець, потім приїхала директорка, яка і викликала "копів". Педагоги відчитали учнів перед натовпом свідків, і це обурило батьків.

Дорослі зазначають, що можна було просто подзвонити їм, а не "влаштовувати весь той цирк".

"Моя дитина стояла у натовпі зі сльозами на очах і пояснювала, що вона нічого не ламала, нічого поганого зробити не хотіла", - каже мати учениці Олена Глуханчук.

Мама дев'ятикласника Світлана Бойченко розповіла, що запропонувала педагогам, щоб її чоловік прийшов у неділю вранці та зробив все.

"Сказали: "Не треба". Ми намагалися знайти якийсь компроміс", - сказала жінка.

Директор Балашівської гімназії міської ради Кропивницького Марія Михайлова написала заяву в поліцію і вимагає покарати дітей за пошкодження шкільного майна. Одночасно вона стверджує, що мета подібної "екзекуції" є така: "Щоб діти бачили, що є поліція, шкодити не можна".

За словами слідчого відділу поліції Кропивницького Сергія Вовкогона, правоохоронці розглядають заяву директорки на учнів, збираються проводити перевірку, опитати всіх учасників інциденту, після чого ухвалять рішення.

А от батьки учнів у своїй заяві до поліції вказують, що під час публічного покарання були порушені всі права їх дітей, і школярі отримали серйозну психологічну травму.

Відео: У школі Кропивницького директорка заявила на учнів у поліцію через порятунок кошеняти

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