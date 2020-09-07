У Києві вчителька на камеру принижувала студентів: травма дітям забезпечена

У Києві вчителька принижувала студентів і потрапила на відео (колаж: РБК-Україна)

У Києві вчителька кричала на студентів і вимагала дати їй хабар

У Києві вчителька принижувала студентів і вимагала хабар за здачу нормативів з фізкультури. Інцидент стався в коледжі інформаційних систем та технологій (Львівська площа).

Крики вчительки фізкультури потрапили на відео і були викладені у Facebook на сторінці журналіста Наталії Прудкої.

"Рот закрий! Я тобі давала слово?!" - кричала педагог на 16-річного хлопця, який не міг вставити ні слова і намагався за щось виправдовуватися.

Крім того, студенти коледжу знають і про інші жахливі вчинки викладачки. Але всі вони залякані, тому намагаються не розголошувати це.

"Після такого уроку психологічна травма дітям забезпечена", - підписані кадри.

"Рот закрий! Я тобі слово давала!!!" - визжить благим матом вчителька фізкультури на 16 літнього студента київського Коледжу інформаційних систем і технологій на Львівській площі. Там вона називає й своє ім"я. Після такого уроку психологічна травма дітям забезпечена. Опубліковано Наталкою Прудкою Понеділок, 7 вересня 2020 р.

В Києві вчителька принижувала студентів (відео: facebook.com/natalka.prudka)

Студенти кажуть, що крім принижень вчителька вимагала від студентів гроші за здачу нормативів. Причому прямо заявляла, що кошти потрібно переказувати їй на карту.

Відомо, що директор коледжу вже пообіцяв батькам студентів звільнити вчительку. Про це повідомляє "Главком".

Раніше ми писали, що у Чернівцях вчителька знущалася над першокласниками і змушувала тримати це в секреті.

Також повідомлялося, що в Тернопільській області зацькували вчительку за скаргу про затримку зарплати.