ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві вчителька на камеру принижувала студентів: травма дітям забезпечена

Київ, Понеділок 07 вересня 2020 14:09
У Києві вчителька на камеру принижувала студентів: травма дітям забезпечена
У Києві вчителька принижувала студентів і потрапила на відео (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві вчителька кричала на студентів і вимагала дати їй хабар

У Києві вчителька принижувала студентів і вимагала хабар за здачу нормативів з фізкультури. Інцидент стався в коледжі інформаційних систем та технологій (Львівська площа).

Крики вчительки фізкультури потрапили на відео і були викладені у Facebook на сторінці журналіста Наталії Прудкої.

"Рот закрий! Я тобі давала слово?!" - кричала педагог на 16-річного хлопця, який не міг вставити ні слова і намагався за щось виправдовуватися.

Крім того, студенти коледжу знають і про інші жахливі вчинки викладачки. Але всі вони залякані, тому намагаються не розголошувати це.

"Після такого уроку психологічна травма дітям забезпечена", - підписані кадри.

"Рот закрий! Я тобі слово давала!!!" - визжить благим матом вчителька фізкультури на 16 літнього студента київського Коледжу інформаційних систем і технологій на Львівській площі. Там вона називає й своє ім"я. Після такого уроку психологічна травма дітям забезпечена.

Опубліковано Наталкою Прудкою Понеділок, 7 вересня 2020 р.

В Києві вчителька принижувала студентів (відео: facebook.com/natalka.prudka)

Студенти кажуть, що крім принижень вчителька вимагала від студентів гроші за здачу нормативів. Причому прямо заявляла, що кошти потрібно переказувати їй на карту.

Відомо, що директор коледжу вже пообіцяв батькам студентів звільнити вчительку. Про це повідомляє "Главком".

Раніше ми писали, що у Чернівцях вчителька знущалася над першокласниками і змушувала тримати це в секреті.

Також повідомлялося, що в Тернопільській області зацькували вчительку за скаргу про затримку зарплати.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Події булінг
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся