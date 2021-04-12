У Кропивницькому активісти змінили стару назву міста при в'їзді: вийшло несподівано

На покажчику на об'їзному шляху невідомі в слові Кіровоград зрізали дві літери і таким незвичайним способом декомунізували стелу. Місто вже майже 5 років називається Кропивницький, але напис місцева влада усе ще не поміняла.

Активісти неодноразово зверталися з цим до мерії, але ніяких результатів це не давало. Великі літери хтось зрізав газовим різаком. Після цього їх поклали під стелою.

Своєю чергою чиновники говорять про те, що знак раніше не змінювали, тому що не можуть визначитися, на чиєму він балансі. Річ у тім, що стела стоїть на межі двох сільських рад.

У Кропивницькому змінили назву міста при в'їзді (відео: YouTube)