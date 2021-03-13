На фронті загинув український воїн: вдома залишилися мати, дружина і дочка (фото)

На Донбасі на фронті загинув військовий ЗСУ, старший солдат з 24-го штурмового батальйону "Айдар" 53-ї бригади Володимир Онопрієнко. Воїн отримав важкі поранення в результаті обстрілу окупантів близько Старогнатівки 10 березня, які виявилися фатальними.

Про це передали в батальйоні ЗСУ "Айдар" на сторінці Facebook .

43-річний воїн був убитий ворогами під час бойового чергування в зоні проведення ООС.

"Володимир завжди був відповідальною людиною, служив командиром відділення, вмів вправно керувати своїм підрозділом, за що його поважали побратими", - розповіли в штурмовому батальйоні.

Онопрієнка вдома в селищі міського типу Драбів під Черкасами чекали мати, дружина і дочка.

"Тепер йому назавжди 43 і він є воїном небесної роти батальйону "Айдар"... Приносимо щирі співчуття та розділяємо біль втрати з рідними, друзями та близькими... Пам'ятаємо... помстимося... Героям слава! Смерть ворогам!" - йдеться у публікації.

Як розповіли в Facebook в Черкаському обласному територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки, після поранення Володимиру оперативно була надана медична допомога. Але, на жаль, врятувати його життя не вдалося.

Володимир Володимирович Онопрієнко народився 25 травня 1977 року. Він служив за контрактом з квітня 2020-го. Службу проходив на посаді командира бойової машини.

Воїн ЗСУ Володимир Онопрієнко (фото: facebook.com/24AIDAR)

На Facebook-сторінці Онопрієнка можна побачити, що воїн на фронті захищав Україну в лавах ЗСУ й до 2020 року.

Судячи зі знімків, він служив за контрактом у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних запорожців.

Боєць ЗСУ Володимир Онопрієнко на фронті на Донбасі у 2017 році (фото з Facebook-сторінки воїна)