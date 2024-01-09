В шаге от нервного срыва: названы главные признаки выгорания на работе
В современном мире многие столкнулись с выгоранием на работе. Его трудно избавиться, ведь спокойных выходных, проведенных с родными, уже недостаточно. Следует своевременно выявить проблемы и как ее решить.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-сообщество "Психологічна підтримка".
Кто в зоне риска
Если проблему не устранить в начале, то выгорание обернется ухудшением сна и вообще угнетением эмоционального состояния. В результате возникнет повышенная раздражительность и постоянные конфликты на работе и в семье.
Специалисты говорят, что в зоне риска люди, которые:
- набирают много проектов и задач, на которые не хватает ни времени, ни сил
- имеют эмоциональные качели: за считанные минуты переключаются от подъема до полного бессилия
- стремятся повысить свою производительность без отдыха
- постоянно недовольны собой
- не умеют расслабляться, как и вообще отдыхать
- не могут сделать паузу в работе из-за страха упустить возможности
Поэтому важно заранее распознать, чтобы предотвратить проблему.
Признаки выгорания
Психологи назвали пять признаков того, что вы в шаге от выгорания:
- каждый звонок, каждое рабочее сообщение, как и любые контакты с коллегами, сильно раздражают
- невозможно расслабиться, ведь каждый сигнал телефона вызывает тревогу из-за постоянного ожидания новых задач
- сон становится беспокойным
- единственным желаемым видом отдыха для вас становится возможность побыть в тишине, подальше от суеты
- сил радоваться нет, а потому раздражает чужое хорошее настроение
Что поможет
По словам экспертов, если вы замечаете за собой большинство из этих признаков, то стоит перейти в режим сохранения энергии: больше отдыхайте, правильно питайтесь, ложитесь спать вовремя.
Найдите баланс между работой и личной жизнью, посвятите время своему хобби, обязательно выделите время для регулярных занятий спортом. Равномерно силы возобновятся, после этого вы с энтузиазмом можете возвратиться к работе.
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