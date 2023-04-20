Крахмал - это плохо? Эксперт рассказала всю правду о продукте

Что нужно знать о крахмале

В целом, крахмал - это быстрый углевод, у него очень высокий гликемический индекс (ГИ), в нем много калорий и углеводов.

Этот продукт очень не рекомендуется употреблять каждый день.

"Даже если вы добавите в пищу одну-две ложки крахмала, большой беды это не принесет", - сообщила Мазурик.

Знайте, что в одной чайной ложке крахмала содержится 20 калорий и 4 грамма углеводов.

В одной столовой ложке - 40 калорий и 10 граммов углеводов.

Какая польза от крахмала?

Например, картофельный крахмал ускоряет обмен веществ, служит основным источником энергии, оказывает благотворное влияние на пищеварительный процесс. Кроме того, продукт понижает уровень холестерина, способствует снижению артериального, положительно воздействует на работу печени.