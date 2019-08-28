Безгрошів'я і депресія: астролог назвав головних невдах вересня

Гороскоп 2019 на вересень підкаже, яким знакам Зодіаку потрібно бути у всеозброєнні, щоб протистояти низці невдач і розчарувань, які їм обіцяють зірки. Відомий астролог Павло Глоба виділив три знака Зодіаку у своєму астропрогнозі на перший місяць осені.

Незважаючи на досить сумні перспективи для цих знаків, астролог радить їм набратися терпіння і сил, щоб з успіхом подолати кризовий період.

Телець

У вересні 2019 року Тельцям доведеться вирішувати дуже багато постійно виникаючих завдань, через що вони можуть навіть впасти в депресію. Астролог рекомендує проявити терпіння, щоб швидко і успішно впоратися з проблемами. При належному підході і оперативному реагуванні ви з легкістю пройдете цей не самий гладкий період. Позитивним моментом першого осіннього місяця стане повний порядок у фінансовій сфері.

Гороскоп на вересень 2019 (колаж: РБК-Україна)

Діва

Представникам цього знаку Зодіаку астролог радить не тринькати гроші, а зосередитися на економії, оскільки вересень 2019 року обіцяє Дівам безгрошів'я. Якщо ви спокійно поставитеся до режиму збереження енергії на початку вересня, то вже до його закінчення становище покращиться. Пам'ятайте, що негативний період скоро мине, і дійте за обставинами.

Риби

Не найкращий місяць очікується і у Риб. Представники цього знаку у вересні 2019 року також можуть зіткнутися з фінансовими проблемами. Крім того Рибам не рекомендується ображатися і вступати в конфлікт. Збережіть обличчя, будьте стримані, і вже в кінці місяця на вас чекають сприятливі зміни на роботі.

До речі, раніше астролог назвав знаки Зодіаку, яким доля приготувала серйозні труднощі в стосунках з коханими людьми. Представники цих знаків можуть незабаром зіткнутися зі зрадою.

Нагадаємо, не так давно експерти з вивчення астрономії Сонця розповіли, коли слід очікувати нового потужного метеоудара. Геомагнітна буря на початку осені змусить відчувати метеозалежних людей розбитими і пригніченими.