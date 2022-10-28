Все вокруг пылает! Волонтер просит украинцев помочь ВСУ

Наталия сообщила, что нужно собрать 170 тысяч гривен, у нее есть 93 тысяч. Если у вас нет возможности помочь материально - вы можете сделать репост поста.

"За двое суток у меня 17 обращений с фронта!! Направления ужасных вражеских обстрелов, когда все вокруг пылает. Нужны дроны, тепловизоры, прицелы. Туда где в трубку ничего не слышно, нет интернета и связь едва прорывается У меня счет на три тепловизора на 170 тысяч, уже есть 93 тысячи. Сегодня не смогла выкупить, потому что не собрали", - написала Юсупова.

Реквизиты для помощи

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name

5168752017223390 Приват, Юсупова Наталия

4149499374344032 Приват, Юсупова

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