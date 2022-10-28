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Все вокруг пылает! Волонтер просит украинцев помочь ВСУ

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Украина, Пятница 28 октября 2022 09:42
Все вокруг пылает! Волонтер просит украинцев помочь ВСУ Срочно нужна помощь ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинским военным на фронте срочно нужно приобрести дроны, тепловизоры и прицелы. Всех неравнодушных украинцев просят помочь нашим защитникам.

Сбор средств объявила известный волонтер Наталия Юсупова в Facebook.

Наталия сообщила, что нужно собрать 170 тысяч гривен, у нее есть 93 тысяч. Если у вас нет возможности помочь материально - вы можете сделать репост поста.

"За двое суток у меня 17 обращений с фронта!! Направления ужасных вражеских обстрелов, когда все вокруг пылает. Нужны дроны, тепловизоры, прицелы. Туда где в трубку ничего не слышно, нет интернета и связь едва прорывается У меня счет на три тепловизора на 170 тысяч, уже есть 93 тысячи. Сегодня не смогла выкупить, потому что не собрали", - написала Юсупова.

Реквизиты для помощи

Пайпал
pp@nataliiayusupova.name

5168752017223390 Приват, Юсупова Наталия
4149499374344032 Приват, Юсупова
5375411504293973 Монобанк

Ссылка на Банке
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки
5375 4112 0025 4253

Все вокруг пылает! Волонтер просит украинцев помочь ВСУ

Напомним, что на Буковине 10-летний мальчик продает пончики, чтобы собрать на тепловизор для бойца.

А также мы рассказывали о том, что во Львове школьник собрал мощную зарядную станцию для ВСУ.

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