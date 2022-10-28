Все вокруг пылает! Волонтер просит украинцев помочь ВСУ
Украинским военным на фронте срочно нужно приобрести дроны, тепловизоры и прицелы. Всех неравнодушных украинцев просят помочь нашим защитникам.
Сбор средств объявила известный волонтер Наталия Юсупова в Facebook.
Наталия сообщила, что нужно собрать 170 тысяч гривен, у нее есть 93 тысяч. Если у вас нет возможности помочь материально - вы можете сделать репост поста.
"За двое суток у меня 17 обращений с фронта!! Направления ужасных вражеских обстрелов, когда все вокруг пылает. Нужны дроны, тепловизоры, прицелы. Туда где в трубку ничего не слышно, нет интернета и связь едва прорывается У меня счет на три тепловизора на 170 тысяч, уже есть 93 тысячи. Сегодня не смогла выкупить, потому что не собрали", - написала Юсупова.
Реквизиты для помощи
Пайпал
pp@nataliiayusupova.name
5168752017223390 Приват, Юсупова Наталия
4149499374344032 Приват, Юсупова
5375411504293973 Монобанк
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5375 4112 0025 4253
Напомним, что на Буковине 10-летний мальчик продает пончики, чтобы собрать на тепловизор для бойца.
А также мы рассказывали о том, что во Львове школьник собрал мощную зарядную станцию для ВСУ.