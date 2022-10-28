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Все крізь палає! Волонтер просить українців допомогти ЗСУ

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Україна, П'ятниця 28 жовтня 2022 09:42
Все крізь палає! Волонтер просить українців допомогти ЗСУ Терміново потрібна допомога ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українським військовим на фронті терміново треба придбати дрони, тепловізори та приціли. Усіх небайдужих українців просять допомогти нашим захисникам.

Збір коштів оголосила відомий волонтер Наталія Юсупова у Facebook.

Наталія повідомила, що потрібно зібрати 170 тисяч гривень, вона наразі має 93 тисячі. Якщо у вас немає можливості допомогти матеріально – ви можете зробити репост посту.

"За дві доби у мене 17 звернень з фронту!! Напрями жахливих ворожих обстрілів, коли все скрізь палає. Потрібні дрони, тепловізори, приціли. Туди де в трубку нічого не чути, немає інтернету і зв'язок ледве проривається У мене рахунок на три тепловізори на 170 тисяч, вже є 93 тисячі. Сьогодні не спромоглася викупити, бо не зібрали", - написала Юсупова.

Реквізити для допомоги

Пайпал
pp@nataliiayusupova.name

5168752017223390 Приват, Юсупова Наталія
4149499374344032 Приват, Юсупова
5375411504293973 Монобанк

Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253

Все крізь палає! Волонтер просить українців допомогти ЗСУ

Нагадаємо, що на Буковині 10-річний хлопчик продає пончики, щоби зібрати на тепловізор для бійця.

А також ми розповідали про те, що у Львові школяр зібрав потужну зарядну станцію для ЗСУ.

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