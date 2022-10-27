На Буковине 10-летний мальчик продает пончики, чтобы собрать на тепловизор для бойца

Давиду Никифоряку с Буковины всего 10 лет. Но в свои годы он уже делает благие дела. Так, мальчик печет пончики по собственному авторскому рецепту и продает их на местном рынке, чтобы помочь соседу, служащему в ВСУ, купить тепловизор.

История маленького героя

Давид гордо сообщает, что за день может испечь до 200 пончиков. Их продает еще теплыми на местном рынке по 10 гривен за штуку.

"Я начал собирать деньги раньше, потом началась учеба. Но вот сейчас каникулы и я снова начал печь пончики для наших военных. Потому что не сидеть же на каникулах целый день за PlayStation, а так хоть чем помогаю", – рассказывает ребенок.

Давид помогает ВСУ, продавая пончики на рынке (фото: suspilne.media)

В августе 2022 года Давид начал собирать деньги на багги для военных – машины производит его сосед Владимир Садык. Тогда собрал почти 14 тысяч гривен.

В октябре Давид продолжил копить деньги на тепловизор для другого соседа. Во время осенних каникул собрал более 5 тысяч гривен, в его планах собрать 20 тысяч.

Давид сам печет пончики на кухне (фото: suspilne.media)

"Сначала багги, теперь тепловизоры, может дальше и на танк буду собирать, посмотрим", – говорит Давид.