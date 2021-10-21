Кривий Ріг накрила пилова буря: в чому її небезпека і як уберегтися
Кривий Ріг накрила пилова буря, яка становить загрозу для населення через забруднення повітря. У місті зафіксовано перевищення норм вмісту пилу. Вчора, 20 жовтня, значення забруднення повітря становили від 0,2 до майже 0,4 мг/м3 при нормі 0,15 мг/м3.
Про це розповів голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.
"Таке природне явище, як пилова буря, частішає на території України, адже пов'язане з посиленням змін клімату. Тривала відсутність опадів викликає пересушування грунту, а сильний вітер піднімає верхній шар землі, що призводить до запиленості повітря на великій території", - заявив експерт.
Він також зазначив, що сьогодні, 21 жовтня, синоптики з Укргідрометцентру повідомили про сильні пориви вітру, які досягнуть 15-20 м/с у більшості областей України. У ДСНС попередили про "жовтий" рівень небезпеки.
За словами Мальованого, в Кривому Розі пилова буря посилюється через те, що в місті знаходиться дуже багато кар'єрів і підприємств, які видобувають гірські породи.
Експерт додав, що через сильний вітер небезпечні частинки з промислових об'єктів потрапляють в повітря, що негативно може позначитися на здоров'ї місцевих жителів.
У Держекоінспекції радять дотримуватися ряду рекомендацій:
- Менше виходити на вулицю;
- Якщо вже вийшли, то надіти маску або закритися тканинною пов'язкою, по можливості також краще надіти окуляри, щоб пил не потрапляв в очі;
- Якщо у вас є зволожувачі повітря, то їх слід включити. Експерти рекомендують робити вологе прибирання кілька разів на день;
- Людям, у яких є захворювання дихальних шляхів, варто подбати, щоб під рукою були всі необхідні ліки і інгалятори.
Нагадаємо, що синоптики дали прогноз погоди на вихідні.
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