У Кривому Розі жорстоко побили "копа", який перевіряв дотримання локдауну

У Кривому Розі побили патрульного (колаж РБК-Україна)

У Кривому Розі побили патрульного поліцейського в одному з закладів громадського харчування, коли він перевіряв дотримання правил карантину. В результаті інциденту потерпілий правоохоронець був госпіталізований з черепно-мозковою травмою.

Про подію розповів депутат криворізької міської ради Микола Колесник у своєму Facebook.

За його словами, на "копа" напали відвідувачі закладу на Поштовому проспекті.

Повідомляється, що компанія в кафе відпочивала вже після 22.00, і коли співробітники патрульної поліції зробили зауваження, чоловіки накинулися на правоохоронців з кулаками.

"Початок локдауну в Кривому Розі... У результаті суперечки з "відпочиваючими" на поліцейського було скоєно напад, він отримав травми і зараз перебуває в лікарні", - йдеться у публікації.

Як зазначають в мережі, до побиття патрульного може бути причетний співробітник правоохоронних органів.

"Напад на поліцейського, за попередніми даними, скоїв чинний працівник прокуратури 1. Зараз роблять все, щоб у закладі раптово не зникло відео з камер спостереження. Працює і УВБ, і слідчі, і прокуратура (ті що не били)", - пише Колесник.

Також він додав, що нині на потерпілого чиниться тиск, "щоб він не вказував на прокурора, щоб того не притягали до відповідальності".

У Кривому Розі побили патрульного (фото: скрін поста з Facebook-сторінки Олексія Таймурзіна)

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