В Одесі жінка підпалила Пенсійний фонд через мізерну пенсію
В Одесі пенсіонерка підпалила Пенсійний фонд (колаж: РБК-Україна)
В Одесі пенсіонерка підпалила двері головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області. Свій вчинок вона пояснила тим, що незадоволена мізерною пенсією.
Про це повідомляє "Думська".
Інцидент стався вчора, 8 березня, о 7 ранку на Рішельєвській вулиці. Пенсіонерка облила двері Пенсійного фонду легкозаймистою рідиною, а потім підпалила їх.
На місце інциденту прибули пожежники і все загасили. У жінки вилучили пляшку, в якій ще була пальна речовина.
Наразі не відомо, чи будуть пенсіонерку залучати до кримінальної відповідальності.
Користувачі мережі прокоментували її вчинок.
- Хіба підпалом можна збільшити розмір пенсії? Зараз ще може з'явитися і кримінальне провадження. Швидше за все, це результат невдалого звернення до Пенсійного фонду, де переконливо і зрозуміло не пояснили пенсіонерці всі тонкощі нарахування пенсії;
- Це була акція протесту, а не спроба збільшити розмір пенсії шляхом підпалу дверей. Їй нічого не треба пояснювати, а збільшити розмір пенсії, щоб вона була не нижче мінімальної зарплати;
- Довели пенсіонерів до злиднів, грабіжницькою комуналкою добили;
- У кращому разі, управління соціального захисту їй надасть матеріальну допомогу.
Нагадаємо, українцям з 4 березня збільшили пенсії.
Раніше українців зворушила історія про 93-річного ветерана у Києві, який продає горіхи біля метро.