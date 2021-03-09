В Одесі жінка підпалила Пенсійний фонд через мізерну пенсію

В Одесі пенсіонерка підпалила двері головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області. Свій вчинок вона пояснила тим, що незадоволена мізерною пенсією.

Про це повідомляє " Думська ".

Інцидент стався вчора, 8 березня, о 7 ранку на Рішельєвській вулиці. Пенсіонерка облила двері Пенсійного фонду легкозаймистою рідиною, а потім підпалила їх.

На місце інциденту прибули пожежники і все загасили. У жінки вилучили пляшку, в якій ще була пальна речовина.

Наразі не відомо, чи будуть пенсіонерку залучати до кримінальної відповідальності.

Користувачі мережі прокоментували її вчинок.