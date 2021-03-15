У Кривому Розі помітили пенсіонерів, які порпаються в смітті: відео сумної картини потрапило в мережу
У Кривому Розі один із супермаркетів міста не утилізував прострочені товари, а просто викинув в найближчий сміттєвий бак. Біля нього зібралися пенсіонери, які почали ритися в смітті.
Відео показали на сторінці в Facebook Кривий ріг Онлайн.
"Один із супермаркетів міста не утилізував прострочені товари, а просто викинув в найближчий сміттєвий бак..", - підписав автор відео ролик.
У ролику видно, як літні люди беруть товари з бака і кладуть собі в сумки.
Один з супермаркетів міста, не утилізував прострочені товари, а просто викинув в найближчий сміттєвий бак... https://www.facebook.com/groups/908690042909539/?ref=share #кривойрог #onlinePosted by Кривий Ріг online on Friday, March 12, 2021
В коментарях українці відреагували на відео і написали, що людей просто довели до такого стану.
- До чого довели людей! Жах!
- Так скрізь, де викидають продукти, люди розгрібають, за такої пенсії - це удача!
- Два роки як закінчилось зубожіння, а галасаватєлям все мало.
- Ну хоч в масках! Ковідом не захворіють.
- Це тільки в нашій країні, скоро всі так будуть, Ганьба нашій владі.
- Ось до чого довели наш народ!! Співчуваю!
- Я вважаю, що хто викидає, знає, що люди підбирають, хоча б ставили поряд, боляче дивитися на це все.
- Краще б людям, які потребують віддавали.
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