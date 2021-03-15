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У Кривому Розі помітили пенсіонерів, які порпаються в смітті: відео сумної картини потрапило в мережу

Новость на русском → Кривий Ріг, Понеділок 15 березня 2021 11:48
У Кривому Розі помітили пенсіонерів, які порпаються в смітті: відео сумної картини потрапило в мережу У Кривому Розі спостерігали сумну картину (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Кривому Розі один із супермаркетів міста не утилізував прострочені товари, а просто викинув в найближчий сміттєвий бак. Біля нього зібралися пенсіонери, які почали ритися в смітті.

Відео показали на сторінці в Facebook Кривий ріг Онлайн.

"Один із супермаркетів міста не утилізував прострочені товари, а просто викинув в найближчий сміттєвий бак..", - підписав автор відео ролик.

У ролику видно, як літні люди беруть товари з бака і кладуть собі в сумки.

Один з супермаркетів міста, не утилізував прострочені товари, а просто викинув в найближчий сміттєвий бак... https://www.facebook.com/groups/908690042909539/?ref=share #кривойрог #online

Posted by Кривий Ріг online on Friday, March 12, 2021

В коментарях українці відреагували на відео і написали, що людей просто довели до такого стану.

  • До чого довели людей! Жах!
  • Так скрізь, де викидають продукти, люди розгрібають, за такої пенсії - це удача!
  • Два роки як закінчилось зубожіння, а галасаватєлям все мало.
  • Ну хоч в масках! Ковідом не захворіють.
  • Це тільки в нашій країні, скоро всі так будуть, Ганьба нашій владі.
  • Ось до чого довели наш народ!! Співчуваю!
  • Я вважаю, що хто викидає, знає, що люди підбирають, хоча б ставили поряд, боляче дивитися на це все.
  • Краще б людям, які потребують віддавали.

Як ми раніше писали, в Одесі жінка підпалила Пенсійний фонд із-за мізерної пенсії.

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