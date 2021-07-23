У Кривому Розі вандали осквернили братську могилу: "це дно" (фото)
У Кривому Розі вандали закидали сміттям і розмалювали братську могилу воїнів Другої світової війни - невідомі закинули прямо в пальник Вічного вогню гральні карти, а на меморіалі залишили непристойні написи маркером.
Про це 23 липня повідомляє місцеве видання "Рудана".
Інцидент стався в парку Залізничників по вулиці Серафимовича в Довгинцівському районі міста. Під меморіалом поховані 34 підпільників, які були розстріляні 29 червня 1942 року та 30 червня 1943 року, а також там поховані останки 144 солдатів, загиблих в ході визволення Кривого Рогу в лютому 1944 року.
На ситуацію відреагував глава Довгинцівської райради Ігор Ратінов. Обурений чиновник назвав дії правопорушників "дном", а самих їх - "недоумками".
"Ви взагалі у своєму розумі? Це звернення до "недоумків", які це зробили. Це не просто пам'ятник, це братська могила! Куди ж ми котимось… Це дно", - написав він у мережі.
У Кривому Розі невідомі осквернили братську могилу (фото: rudana.com.ua)
У мережі також з обуренням відреагували на дії вандалів. У коментарях можна почути думку, що зменшити кількість випадків наруги над пам'ятниками та монументами в Кривому Розі допоможуть тільки камери відеоспостереження і значні штрафи.
Раніше повідомлялося, що під Львовом вандал розгромив цвинтар, розбивши 59 хрестів і пам'ятників січових стрільців.
Нагадаємо також, що перед цим у Полтаві п'яні вандали забрали прапор України з могили бійця ЗСУ і віднесли його на авторинок.