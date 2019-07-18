У Кривому Розі помер відомий журналіст: усі подробиці

Володимир Думанський помер у лікарні через проблеми з серцем
Сьогодні, 18 липня, помер відомий український журналіст і фотограф Володимир Думанський. Про це повідомили близькі та друзі Володимира на його сторінці в Facebook.
Серце Думанського зупинилося в 10:45 в лікарні, де він перебував з діагнозом "серцева недостатність".
Володимир Думанський (фото: facebook.com/dumanskiyv)
"Сьогодні о 10:45 зупинилося велике серце Вови Думанського, нашого друга. Останні дні їм займалися хлопці з Кривбасу, кожен день. Андрій Єременко був сьогодні поряд. Прохання не спекулювати на темі "погані лікарі, ніхто не допомагав", так возили на обстеження, ліками і всім необхідним був забезпечений, соцслужби займалися мамою, все було по-людські. Так сталося. Вічна пам'ять маленькій, але дуже великій, світлій людині, художнику, автору, поету, письменнику. R. I.P", - написав депутат у Криворізькій міськраді Микола Колесник.
Скріншот з Facebook
Відомо, що останні дні Думанський провів у лікарні. Про це він сам повідомив в соцмережі.
"Другий день лікарні ще важкувато. На вечір трохи полегшало. Сиджу на ліжку", - зазначив журналіст.
Скріншот з Facebook
Користувачі мережі також сумують за Володимиром.
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
Нагадаємо, що загинула жінка-доброволець з батальйону "Донбас-Україна" Стребиж Світлана Іванівна.
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