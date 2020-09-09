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Діти

У Кривому Розі малюки опинилися в реанімації через знахідку у дідуся

Автор: Людмила Жукова

Двоє маленьких дітей отруїлися пігулками

У Кривому Розі двоє малюків опинилися в реанімації. Діти знайшли у дідуся таблетки і вирішили спробувати їх на смак. В результаті діти з отруєнням направлені в лікарню. Інцидент стався в Металургійному районі міста, пише "Перший Міський".

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Як з'ясувалося, отруївшимся дітям від 1 до 2 років. У дідуся вони знайшли препарати нейролептики. Ці ліки застосовують при лікуванні депресивного синдрому та інших подібних захворюваннях.

З попереднім діагнозом отруєння неповнолітніх госпіталізували в реанімаційне відділення восьмої дитячої лікарні. Інформації про їх стан поки немає. Відомо, що дітям зробили промивання шлунків.

В поліції Кривого Рогу вже повідомили, що діти виховуються в благополучних сім'ях і раніше проблем з ними не було.

Як ми раніше писали, у Дніпрі вже шість років знущаються над особливою дитиною. Її постійно принижують і б'ють діти.

Також ми повідомляли, що у Львівській області дворічна дівчинка наковталася магнітних кульок з конструктора. Батьки зрозуміли, що з дитиною щось не так уже після того, як її почало сильно нудити.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі провели унікальну операцію 5-річній дівчинці в Харкові.

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