У Кривому Розі малюки опинилися в реанімації через знахідку у дідуся

У Кривому Розі двоє малюків опинилися в реанімації. Діти знайшли у дідуся таблетки і вирішили спробувати їх на смак. В результаті діти з отруєнням направлені в лікарню. Інцидент стався в Металургійному районі міста, пише "Перший Міський".

Як з'ясувалося, отруївшимся дітям від 1 до 2 років. У дідуся вони знайшли препарати нейролептики. Ці ліки застосовують при лікуванні депресивного синдрому та інших подібних захворюваннях.

З попереднім діагнозом отруєння неповнолітніх госпіталізували в реанімаційне відділення восьмої дитячої лікарні. Інформації про їх стан поки немає. Відомо, що дітям зробили промивання шлунків.

В поліції Кривого Рогу вже повідомили, що діти виховуються в благополучних сім'ях і раніше проблем з ними не було.

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