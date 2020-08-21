ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Кривому Розі горе-мати заливала немовляті алкоголь посеред вулиці: відео з інцидентом

Кривий Ріг, П'ятниця 21 серпня 2020 14:47
У Кривому Розі горе-мати заливала немовляті алкоголь посеред вулиці: відео з інцидентом
У Кривому Розі молода мати напувала немовля алкоголем (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Кривому Розі мати відзначилася тим, що поїла дитину алкоголем

У Кривому Розі горе-мати напувала зовсім маленьку дитину алкоголем. Причому прикладала до пляшки дитину вона неодноразово. Інцидент зняли на відео і виклали на загальний огляд.

Кілька відео виклали у Facebook співтоваристві "Східний 2-3. Громада".

Інцидент стався в мікрорайоні Східний-2. На кадрах видно, що пристойно одягнена молода мама і її супутник сидять на задвірках магазину і "культурно відпочивають". Молодий чоловік п'є горілку прямо з горла, запиваючи соком. А дівчина потягує пиво сама і ділиться з донькою. Причому голову маляти вона навмисно притримує, щоб дитина вже напевно відпила з пляшки

"Батьки року! Сьогодні біля Варуса на Східному 2 "мати" напувала зовсім крихітну дитину пивом!" - підписані відеокадри.

Опубліковано Katherine Katherine Четвер, 20 серпня 2020 р.

Опубліковано Katherine Katherine Четвер, 20 серпня 2020 р.

У Кривому Розі мати напувала дитину алкоголем (відео: facebook.com)

Користувачі мережі залишають безліч гнівних коментарів через вчинок горе-матері.

  • "І таким ідіотам Бог дає дітей.
  • Що у матусі в голові. Мозку 0... Освіжає пивом малюка від спеки.
  • Тепер цю пику треба на кожному стовпі Східного приклеїти!
  • На відео видно, що вона дитині тримає голову однією рукою, а іншою рукою заливає те пиво! І психує що погано п'є", - пишуть користувачі.

Раніше ми писали, що в Одесі горе-мати залишила немовля в гуртожитку і поїхала.

Також повідомлялося, що під Одесою іноземець побив 10-річного сина співмешканки і посадив на ланцюг.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України горе-мать
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся