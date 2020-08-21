В Кривом Роге горе-мать заливала младенцу алкоголь посреди улицы: видео с инцидентом

В Кривом Роге молодая мать поила младенца алкоголем (коллаж: РБК-Украина)

В Кривом Роге мать отличилась тем, что поила малышку алкоголем

В Кривом Роге горе-мать поила совсем маленького ребенка алкоголем. Причем прикладывала к бутылке малышку она неоднократно. Инцидент сняли на видео и выложили на всеобщее обозрение.

Несколько видео выложили в Facebook сообществе "Східний 2-3. Громада".

Инцидент произошел в микрорайоне Восточный-2. На кадрах видно, что прилично одетая молодая мама и ее спутник сидят на задворках магазина и "культурно отдыхают". Молодой человек пьет прямо из горла водку, запивая соком. А девушка потягивает пиво сама и делится с дочкой. Причем голову малышки она намеренно придерживает, чтобы ребенок уж наверняка отпил из бутылки

"Родители года! Сегодня возле Варуса на Восточном 2 "мать" поила совсем крошечную малышку пивом!" - подписаны видеокадры.

Опубліковано Katherine Katherine Четвер, 20 серпня 2020 р.

Опубліковано Katherine Katherine Четвер, 20 серпня 2020 р.

В Кривом Роге мать поила ребенка алкоголем (видео: facebook.com)

Пользователи сети оставляют множество гневных комментариев из-за поступка горе-матери.

"І таким ідіотам Бог дає дітей.

Что у мамаши в голове. Мозга 0... Освежает пивом малыша от жары.

Теперь эту рожу надо на каждом столбе Восточного приклеить!

На видео видно, что она ребенку держит голову одной рукой, а другой рукой заливает то пиво! И психует что плохо пьет", - пишут пользователи.

Ранее мы писали, что в Одессе горе-мать оставила младенца в общежитии и уехала.

Также сообщалось, что под Одессой иностранец избил 10-летнего сына сожительницы и посадил на цепь.