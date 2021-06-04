У Кривому Розі дівчинку засмоктала трясовина з щебеню від комунальників: огороджувати не стали

Інцидент стався на перехресті вулиць Сергія Колачевського,132, і Карбишева, 7.

Про подію розповіла мама дівчинки. За її словами, така небезпечна жижа залишилася тут після робіт КП "Кривбасводоканал".

Жінка звернулася за фактом до поліції, написала заяву на комунальників, зв'язувалася з іншими службами, била на сполох.

"Моя дочка провалилася в яму, справа рук "Кривбасводоканалу". На вигляд там була купа каменів, ось дитина і не підозрюючи туди пішла, я була поруч, але тут різко вона почала грузнути в трясовину з щебеню. Я викликала поліцію, вони розвели руками, мовляв, тут вам ніхто не допоможе, написала заяву на "Кривбасводоканал". Дзвонила на всі гарячі лінії, але у відповідь вони "вживуть заходів", - цитує ресурс мешканку Кривого Рогу.

Але, каже обурена жінка, в результаті на ситуацію ніхто належним чином не відреагував, а місце з "болотом" з щебеню навіть не огородили.

У Кривому Розі дівчинка потрапила в яму, залиту трясовиною з щебеню, і її врятувала мама (фото: instagram.com/hyevuy.kr)

Тепер городянка закликає до максимального розголосу, адже постраждати можуть й інші люди - і дорослі, і діти.

У мережі опублікували відео, як чоловік з довгою палицею перевіряє глибину ями під в'язкою рідиною з щебеню. Так з'ясовується, що доросла людина може загрузнути там по пояс.

Відео: у Кривому Розі глибока яма, залита бетонно-кам'яною рідиною, становить небезпеку для перехожих