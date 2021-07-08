У Львівській області затримали вандала, який пошкодив майже 60 хрестів на кладовищі

У місті Стрий Львівської області затримали зловмисника, який пошкодив хрести та пам'ятники на кладовищі. Загалом він причетний майже до 60 пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Інформація про правопорушення надійшла поліцейським 8 липня близько 5:30. Житель міста Стрий повідомив про те, що на території кладовища, розташованого на вулиці Нижанківського у райцентрі, невідомий чоловік повалив кілька намогильних хрестів та пошкодив пам’ятники.

За вказаною адресою виїхала група поліцейських.

Під час обстеження території цвинтара правоохоронці помітили чоловіка, який саме намагався повалити один з хрестів на місці поховання січових стрільців. Побачивши поліцейських він намагався втекти, проте правоохоронці наздогнали його та затримали.

Особу зловмисника встановлено – ним виявився 20-річний житель Стрия. Як попередньо встановили правоохоронці, загалом чоловік пошкодив 59 намогильних хрестів та пам’ятників.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.297 (Осквернення або руйнування могили борців за незалежність України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.