RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Кривому Розі бабуся спалила ялинку в центрі міста: хотіла погрітися

Автор: Анна Шиканова

У центрі Кривого Рогу пенсіонерка спалила одну з найбільших ялинок у місті. Як з'ясували рятувальники, жінка хотіла зігрітися і розвела багаття.

Деталі інциденту повідомили в Telegram-каналі "Свої. Кривий Ріг".

Як повідомляють очевидці, біля одного з корпусів КНУ по вулиці Віталія Матусевича загорілася величезна ялинка. Пожежу помітили патрульні, які в цей час проїжджали повз.

Один зі співробітників поліції кинувся на допомогу літній жінці, яка опинилася поруч.

Другий в цей час викликав службу порятунку. Рятувальники швидко приїхали на місце загоряння і загасили пожежу.

"Прибулі на місце рятувальники встановили, що на відкритій території горить ялинка і сміття під нею. Площа загоряння склала 10 кв. м", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, пожежу влаштувала Літня жінка. Найімовірніше, винуватиця інциденту - без певного місця проживання.

Жінка вирішила розвести багаття зі старої ватної ковдри та сміття, щоб зігрітися.

І вибрала місце для багаття під однією з величезних ялинок в центрі міста. Вогонь швидко розгорівся і перекинувся на дерево.

Варто відзначити, що винуватиця пожежі скористалася метушнею і зникла з місця злочину. Зараз її розшукує поліція.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Черкасах дитина отримала опіки голови після планової операції.

А також ми писали про те, що у Києві повністю згорів елітний автомобіль вартістю понад півмільйона гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
елкаПожежаКривий Ріг