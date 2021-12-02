У Кривому Розі бабуся спалила ялинку в центрі міста: хотіла погрітися

Як повідомляють очевидці, біля одного з корпусів КНУ по вулиці Віталія Матусевича загорілася величезна ялинка. Пожежу помітили патрульні, які в цей час проїжджали повз.

Один зі співробітників поліції кинувся на допомогу літній жінці, яка опинилася поруч.

Другий в цей час викликав службу порятунку. Рятувальники швидко приїхали на місце загоряння і загасили пожежу.

"Прибулі на місце рятувальники встановили, що на відкритій території горить ялинка і сміття під нею. Площа загоряння склала 10 кв. м", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, пожежу влаштувала Літня жінка. Найімовірніше, винуватиця інциденту - без певного місця проживання.

Жінка вирішила розвести багаття зі старої ватної ковдри та сміття, щоб зігрітися.

І вибрала місце для багаття під однією з величезних ялинок в центрі міста. Вогонь швидко розгорівся і перекинувся на дерево.

Варто відзначити, що винуватиця пожежі скористалася метушнею і зникла з місця злочину. Зараз її розшукує поліція.