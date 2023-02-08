"Кривая голова" у ребенка - проблема или нет? Врач рассказал правду о плагиоцефалии

Что это за болезнь

По словам врача, это состояние называется плагиоцефалией. В переводе с медицинского - "кривоголовость".

Наиболее частый признак - это уплощение затылка, как симметрично, так и несимметрично. Также может быть и не симметричность лба.

Почему возникает

Врач говорит, что кости черепа у новорожденных соединены между собой не жестко, а с помощью мягкой соединительной ткани. Это для легкого прохождения головы через родовые пути.

"Если голова маленького ребенка находится длительное время в каком-то одном "неудачном" положении, то возникает позиционная плагиоцефалия - "кривоголовие", - отметил ортопед.

Плагиоцефалия может быть уже при рождении, если ребенок не один и места на двоих или трех мало в животе женщины.

Позиционная плагиоцефалия чаще встречается у недоношенных детей, потому что у них более податливы кости черепа и швы между ними. Но чаще всего это состояние возникает в первые три месяца жизни. Это связано со слабостью мышц и невозможностью ни перевернуться, ни приподнять голову.

Есть ли опасность

Виктор Кирейко отметил, что позиционная плагиоцефалия не влияет на развитие мозга и вообще на развитие ребенка. Это только косметическая проблема, которая сама по себе уменьшается в течение первых 2 лет жизни.

"Если у вашего ребенка исключили реально серьезные заболевания, то не стоит беспокоиться. Позиционная плагиоцефалия - частое явление, которое пройдет скорее всего само по себе", - добавил медик.

Профилактика и лечение

В целом профилактика и лечение плагиоцефалии заключаются в одних и тех же мерах. Разница лишь в том, что для коррекции не симметричной плагиоцефалии предпочитается выпуклая сторона затылка. Это для того, чтобы именно на ней лежала голова.

При симметричной плагиоцефалии или для ее профилактики, следует проводить изменение положения головы.

Также необходимо менять положение ребенка в постели или изменять положение самой кроватки, головой то в одну сторону, то в другую.

К тому же, сейчас очень популярными стали специальные шлемы. Однако эффективность шлемов, по сравнению со стандартными методами коррекции этого состояния, не показали большей эффективности.

Шлемы могут вызвать следующие отрицательные последствия:

раздражение кожи и сыпь;

необходимость частых визитов к врачу;

могут вызывать неудобства, а иногда и боль.

Что делать нельзя

Врач не рекомендует, чтобы дети проводить много времени в автомобильных креслах. Они фиксируют ребенка для его безопасности, и поэтому приводят к тому, что голова будет в одном положении длительное время.

Сон на животе для детей до года значительно повышает риск синдрома внезапной смерти малыша.

"Если заметили уплощение затылка, асимметрию головы - обращаемся к врачу, чтобы исключить серьезные патологии. Если их нет - это позиционная плагиоцефалия", - добавил медик.