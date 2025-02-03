Несовместимые знаки Зодиака: кто не подходит друг другу в отношениях?

Есть известная фраза о том, что "противоположности притягиваются". Но действительно ли это работает? Ведь если провести астрологический разбор, то можно убедиться, что противоположность - это далеко не всегда хорошо.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World предлагает узнать, какие астрологические пары имеют сложности в отношениях из-за того, что они слишком разные.

Дева и Весы

Девы - это практичные перфекционисты, которые ежедневно будут проявлять свою настойчивость. Они реалисты и видят вещи такими, как они есть, а не через идеальную призму. А Весы живут, будто в розовых очках: они хотят все романтизировать и даже проблемы стремятся воспринимать с легкостью.

На этом фоне между Весами и Девой возникают конфликты, ведь Дева остается реалистом, а Весы воспринимают это лично, поскольку верят, что одного лишь позитива достаточно, чтобы все было хорошо.

Близнецы и Скорпион

Близнецы - такие, будто их всюду много, и они все успевают. Они имеют переменчивый характер и кучу идей. Такое поведение может пугать Скорпиона, ведь им трудно кому-то довериться, и они держат все в себе, не делясь даже с самыми близкими людьми.

Из-за импульсивной и несколько легкомысленной природы Близнецов Скорпион никогда не может открыться полностью, чтобы получить любовь, которую те дают. Их отношения получаются динамичными, колючими и веселыми, но не обходится без частых конфликтов.

Козерог и Стрелец

Козерог - один из самых трудолюбивых и амбициозных знаков Зодиака. Он нацелен на долгосрочные цели и очень ответственно относится ко всем решениям, которые принимает. Люди этого знака спокойны, собраны и сознательны. А на противоположном конце всего этого - Стрелец, который является спонтанным, веселым, авантюрным и творческим.

Сочетание Козерога и Стрельца - это как бы инь-ян, но еще сложнее. Там, где Козерог хочет иметь план и действовать по расписанию, Стрелец делает то, что хочет и когда хочет, без лишнего планирования. Поэтому, чтобы этим двум найти общий язык, им действительно придется постараться.