Кристина Агилера засветилась в платьях от украинского бренда

Кристина Агилера выбрала платья от украинского бренда

Артистка презентовала анонс своего новогоднего шоу в Лас-Вегасе в очень красивых платьях, производителями которых является украинский известный бренд Lever Couture. Ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Это видео выступлений, которые пройдут 30 и 31 декабря. В промо Кристина продемонстрировала несколько образов, два из которых были от Lever Couture.

Оба платья голубого цвета, но они совершенно разные. Первая отражает зиму, будто это что-то ледяное. Когда смотришь на Агилеру в этом платье, возникают ассоциации со снежной королевой.

А вот второе платье тоже голубое, но менее сказочное. Однако оно очень сияющее благодаря блесткам, которыми оно усыпано.

Сриншоты

Эти платья помогли Кристине создать настоящее новогоднее настроение на видео, ведь цвета, фасоны и сам дизайн излучают такую атмосферу, которая превращается в зимнюю сказку. А это и есть основная цель промо ролика - дать людям новогоднее праздничное настроение.

Агилера обещает своим поклонникам, что ее концерты будут особенными и больше, чем традиционные. Она выйдет на новый уровень своего творчества. Зрители смогут наслаждаться миксом изысканности, приятной музыки и арта.

Добавим, что этот украинский бренд также выбирают Дженнифер Лопес, Леди Гага, Милла Йовович, Гайди Клум и другие мировые звезды.

Но это не удивительно, ведь Lever Couture выпускают поистине невероятные платья, которые достойны внимания и подходят для гала-вечеров, презентаций, церемоний и масштабных концертов.