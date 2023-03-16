В Крыму учеников младших классов учат пользоваться оружием: возмутительное видео

На кадрах показаны молодые школьники, которые в Симферополе разбирают и собирают автомат. К тому же устраивают соревнования, кто сделает это быстрее.

В целом оккупанты открыли курсы начальной военной подготовки.

"Не только для школьников, но и для воспитанников детсада. Об этом сообщил спикер так называемого парламента аннексированного Крыма", - объяснил омбудсмен.

На этих курсах дети занимаются строевой подготовкой, единоборствами и учатся обращаться с оружием.

"Правозащитники подчеркивают, что в Крыму с начала российской аннексии выращивают молодую армию, готовую убивать и умирать за Россию. Подтверждением этому является движение "юнармии", которое начало действовать на территории Крыма с 2014 года. А, как известно, среди молодых российских солдат, воюющих и погибающих в Украине, много тех, кто еще в школе воспитывался в этой же "юнармии", - написал Лубинец.

Также он отметил, что в России с сентября изменят школьную программу, добавив новый предмет - "Учебная военная подготовка".

В Крыму детей учат обращаться с оружием (скриншот)