Какие слова из крымскотатарского языка мы ежедневно используем, но не знаем об этом

По словам Алиева, крымскотатарский язык часто находится в украинском языке и в нашем быту. Он привел несколько примеров слов:

Серник - спички

Мейдан – майдан

Кофе - к'аве

"Я могу назвать еще десятки слов, которые подобны, которые имеют тюркские корни. Крымскотатарский язык находится на грани исчезновения, согласно перечню ЮНЕСКО. Поэтому сегодня для крымских татар один из ключевых вызовов и задач - это сохранить свой язык как ключевой элемент идентичности", - подчеркивает Алиев.

Крымскотатарские заимствования касаются быта, пищи, войска, земледелия, скотоводства, а также названия топонимов, животных и природных явлений. Между заимствованными и собственными словами украинского языка могут существовать разные варианты взаимоотношений. Иногда новая лексическая единица вытесняет украинское слово. Так слово "жереб'я" постепенно было вытеснено тюркским словом "лоша".

Заимствование может обозначать реалии, до сих пор не знакомые украинскому языку. Тогда новое слово органично входит для обозначения определенного нового явления, потому что для него нет соответствия в языке. Так в украинском языке появилось слово "казан".

По данным языковедов, в украинском языке приблизительно 4000 тюркизмов, среди них много - крымскотатарских. И более половины из них - общеупотребительные, такие как "гарбуз, килим, кишмиш, отара, туман, тютюн, штани, балик, пай, чердак, айва, алича, баштан, інжир, кавун, кизил, хурма, ізюм, бардак, ґердан" и много других.