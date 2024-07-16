"Крошка Тринити". Когда была создана и испытана первая в мире атомная бомба

Манхеттенский проект

Манхеттенский проект - это кодовое название программы разработки ядерного оружия в США, стартовавшее в сентябре 1942 года.

Сама идея создания ядерного оружия на западе возникла гораздо раньше, еще в конце 1930-х годов. Первая причина - стремительное развитие физики в XX веке, а точнее - достижение атомной физики, где ученые поняли, как поделить ядро.

Вторая причина - в Европе наблюдался подъем агрессивных, фашистских взглядов. Правительства США, Канады и Великобритании искали новые и более мощные виды вооружения, чтобы сдерживать войны и конфликты. А возможности атомной энергии давали надежды.

В группу Манхеттенского проекта вошли физики и другие ученые с мировым именем из нескольких стран. Координировал ученый штаб Северного Атлантического Дивизиона инженерного корпуса Армии США. Первоначально в Чикагском университете была организована металлургическая лаборатория для изучения плутония и урановых сборников (примитивные ядерные реакторы).

Впоследствии Роберта Оппенгеймера из Университета Беркли попросили заняться теоретическими расчетами кинетики быстрых нейтронов - ключа к вычислению критической массы и детонации (о чем был снят известный фильм "Оппенгеймер").

Ученые работали три года и в 1945 году создали сразу три бомбы - Тринити, Толстяк и Малыш.

Испытание первой в мире атомной бомбы

16 июля ученые Манхеттенского проекта провели первые испытания - плутониевую бомбу имплозивного типа, который дали название Тринити. Считается, что название и место испытания избрал именно Оппенгеймер, являвшийся руководителем Манхеттенского проекта. Взрыв был эквивалентен 21 килотонному тротилу. Размер огненного шара - около 200 метров.

Физики давали очень неоднозначные прогнозы по испытаниям - от нулевой мощи в случае полного провала вплоть до уничтожения штата Нью-Мексико и всей планеты. Считалось, что ядерный взрыв может воспламенить реакцию бесконтрольного выгорания атмосферного кислорода, во что большинство ученых не верили, но это заставляло их волноваться.

Но испытания прошли удачно, никто не пострадал, а на месте взрыва был поставлен памятник, напоминающий о первой в истории человечества атомной бомбе.

Испытание первой в мире ядерной бомбы (фото: Википедия)

А менее чем за месяц еще две ядерные бомбы, созданные Манхеттенским проектом, убили десятки тысяч человек в японских городах Хиросима и Нагасаки (6 и 9 августа).

"Малыш" содержала 64 кг обогащенного урана, который на 80% состоял из урана 235. В результате ядерной реакции около 600 миллиграммов этого вещества превратилось в энергию, эквивалентную взрыву около 15 килотонн тротила, убившей около 140 тысяч жителей Хиросимы.

"Толстяк" стал третьей атомной бомбой в мире и второй, которая была применена в боевых действиях. Эта бомба отклонилась от запланированного эпицентра взрыва на 2 км, однако это не сильно снизило масштабы катастрофы - погибли 73 тысячи человек и еще 35 тысяч погибли позже радиации.

Обелиск на месте испытания первой ядерной бомбы (фото: Википедия)