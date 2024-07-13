8 распространенных мифов об атомном оружии: что правда, а что нет?

Атомное оружие окружено множеством мифов и заблуждений, которые формировались на протяжении десятилетий. С момента своего создания оно вызывает страх и восхищение, а также многочисленные споры и домыслы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про популярные заблуждения об атомном оружии, которые стоит знать.

Атомное оружие неудержимо и непобедимо

Один из самых распространенных мифов гласит, что ядерное оружие всемогущественно и его нельзя остановить. Хотя оно действительно обладает невероятной разрушительной силой, существует ряд методов защиты и стратегий, позволяющих смягчить его воздействие.

Факт

Разрабатываются системы противоракетной обороны, такая как американская система противоракетной обороны наземного базирования (GMD), предназначенная для перехвата и уничтожения приближающихся ядерных боеголовок до того, как они достигнут своих целей.

Кроме того, огромную роль в предотвращении применения ядерного оружия играют прогресс в системах раннего предупреждения и усилия международной дипломатии, такие как договоры по контролю над вооружениями (например, СНВ, СНВ-III).

Ядерная война уничтожит все человечество

Представление о том, что ядерная война приведет к вымиранию человечества, является драматичным, хотя и преувеличенным убеждением.

Факт

Хотя крупномасштабный ядерный конфликт, несомненно, приведет к беспрецедентным разрушениям и потерям жизней, эксперты утверждают, что он не обязательно приведет к исчезновению людей.

Экологические и климатические последствия, известные как ядерная зима, могут вызвать серьезный коллапс сельского хозяйства и социальные потрясения, но очаги человеческой цивилизации могут выжить.

Исследования, такие как те, которые проводятся Международными медиками по предотвращение ядерной войны (IPPNW), подчеркивают катастрофические последствия, но не предсказывают полного уничтожения.

Ядерное оружие есть в большем количестве стран, чем на самом деле

Существует ошибочное мнение, что ядерное оружие есть у гораздо большего количества стран, чем это на самом деле.

Факт

По состоянию на 2024 год известно, что ядерное оружие есть только у девяти стран: США, России, Великобритании, Франции, Китая, Индии, Пакистана, Израиля и Северной Кореи.

Это ограниченное число является результатом строгих ограничений и международных договоров, направленных на нераспространение ядерного оружия, таких как Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он сыграл важную роль в предотвращении распространения ядерного оружия и содействии разоружению.

Какие страны входят в ядерный клуб (фото: Business Insider)

Маломощное "тактическое" ядерное оружие безопасно

Термин "тактическое ядерное оружие" часто приводит к мысли, что эти меньшие по размеру бомбы менее опасны или более "применимы", чем их стратегические аналоги.

Тактическое ядерное оружие, хотя и имеет меньшую мощность, чем стратегическое, по-прежнему обладает разрушительной силой, способной привести к значительным людским потерям и экологическим катастрофам.

Доклад Федерации американских ученых (FAS) подчеркивает, что применение даже единицы тактического ядерного оружия может привести к эскалации конфликта в полномасштабную ядерную войну, делая его использование крайне опасным.

Атомные бомбы положили конец Второй мировой войне

Распространенное, но упрощенное мнение гласит, что атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали единственной причиной капитуляции Японии во Второй мировой войне.

Факт

Хотя бомбардировки сыграли решающую роль, они не были единственной причиной капитуляции Японии. Исторический анализ показывает, что объявление войны Японии Советским Союзом и последующее вторжение в Маньчжурию также сыграли ключевую роль в капитуляции Японии.

Сочетание этих событий привело к ситуации, в которой японское руководство сочло дальнейшее сопротивление бессмысленным.

Бомбардировка Хиросимы (фото: Mises Institute)

Ядерное оружие не применялось со времен Второй мировой войны

Многие считают, что ядерное оружие использовалось только дважды - в Хиросиме и Нагасаки.

Факт

Действительно, с 1945 года ядерное оружие не применялось в военных конфликтах. Однако проводилось множество испытаний, а также были ситуации, когда мир оказался на грани ядерной войны. Ярким примером является Карибский кризис 1962 года, когда мир оказался на волоске от ядерной войны.

Кроме того, по всему миру было проведено более 2000 ядерных испытаний, которые оказали значительное негативное влияние на окружающую среду и здоровье, особенно среди местного населения в районах испытаний.

Соединенные Штаты начали использовать Маршалловы Острова в качестве полигона для испытаний ядерного оружия с 1946 года (фото: Wikimedia)

Ядерный взрыв мгновенно уничтожит целый город

Образ ядерного взрыва, мгновенно стирающего с лица земли целый город, является мощным и живучим.

Факт

Реальность более сложна. Масштаб разрушений зависит от мощности бомбы, высоты ее подрыва и географических особенностей города. Например, бомба, сброшенная на Хиросиму, имела мощность около 15 килотонн и вызвала массовые разрушения и человеческие жертвы, но далеко не все здания были полностью разрушены.

Современное ядерное оружие намного мощнее, но даже его воздействие будет варьироваться в зависимости от этих факторов. Первичный взрыв, тепловое излучение и последующие пожары приведут к масштабным разрушениям, но не все районы города пострадают одинаково.

"Упасть и спрятаться" - бесполезная мера

Действия гражданской обороны времен Холодной войны, известные как "упасть и спрятаться", часто высмеиваются как неэффективные против ядерного взрыва.

Факт

Хотя "упасть и спрятаться" не защитит от прямого попадания или непосредственного воздействия начального взрыва, это может спасти жизни людей в районах, удаленных от эпицентра. Этот совет призван защитить людей от летящих обломков и тепловой вспышки, которая может вызвать серьезные ожоги.

Согласно отчету Министерства внутренней безопасности США, укрытие может значительно снизить количество травм, вызванных взрывной волной и жаром.

Важно отметить: "Упасть и спрятаться" - это крайняя мера, и ничто не может полностью защитить от ядерного взрыва. Однако, в определенных ситуациях, это может помочь выжить.