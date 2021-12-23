Кричав, що я "вата": бійка львівських депутатів на сесії потрапила на відео

З'ясовували стосунки між собою за допомогою рукоприкладства 27-річний депутат від ВО "Свобода", голова комісії з культури та ветеран АТО Богдан Федун та 32-річний депутат від" Самопоміч", олімпійський призер з карате Станіслав Горуна.

Інші депутати намагалися зупинити бійку закликами заспокоїтися, пробували відгородити їх один від одного, і врешті-решт розняли учасників бійки.

Відео: у Львові депутати Федун і Горуна влаштували бійку 23 грудня

Як розповів пізніше Горуна про конфлікт у коментарі ZAXID.NET, його суперник відразу після засідання сесії райради почав його словесно ображати і "почав кричати, що я "вата"".

"Я йому сказав: "Якби ти був нормальним чоловіком, ти би мені це сказав при особистій зустрічі, коли ми зустрічалися і обговорювали ці всі питання, а не зараз на камеру. А зараз ти себе поводиш як сопляк", - озвучив причину бійки депутат.

Далі, за словами Горуни, Федун почав його ображати та кидатися.

"Спробував мене головою вдарити, потім коліном, рукою на мене замахнувся. Я просто повалив його на землю", - розповів депутат-каратист.

Через що конкретно у Федуна виникли претензії до Горуни, він не уточнив.