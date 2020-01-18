Водохресний святвечір: що не можна робити і головні прикмети цього дня

Яке сьогодні свято. 18 січня православні усього світу відзначають день Навечір'я Богоявлення Господнього або Водохресний святвечір. В цей день віруючі дотримуються суворого посту. Також наші пращури називали цей день "Голодна кутя". У цей період припинялися рясні застілля і веселощі. Люди готувалися до посту, варили прісне сочиво без масла і сиру. Дівчата 18 січня часто вмивалися снігом, щоб зробити шкіру більш білою і красивою.

Наші предки вірили, що сніг, зібраний у Водохресний вечір, здатний зціляти хвороби. Тому, снігом вмивалися, а талу воду довго зберігали

Водохресний вечір – день покаяння, готує віруючих до великого свята Водохреща, який відрізняється пишністю і врочистістю.

Водохресний святвечір відзначається 18 січня (фото з відкритих джерел)

Головні прикмети цього дня:

Побачите повний місяць - буде розлив річок навесні.

Якщо зірки на небі в цю ніч яскраві - то ягнята дадуть гарне потомство.

Якщо випав сніг у Водохресний святвечір - рік буде врожайним.

Якщо на деревах багато снігу, буде багатий урожай плодів і меду.

Яка погода у цей день, така буде і на Масницю.

Якщо дує сильний південний вітер, то літо буде дощовим, з великою кількістю гроз.

Якщо вночі зірок не видно - мало грибів буде восени.

не можна робити в цей день: