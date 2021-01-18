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Водохресні купання: Ляшко розповів, як не заразитися коронавірусом на свято

Автор: Роман Мирончук

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, як не заразитися коронавірусною інфекцією під час водохресних купань, коли багато українців будуть занурюватися в ополонки.

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Ляшко розповів, що коронавірус на свята "вихідний" не брав. Тому на водохресних купаннях потрібно дотримуватися соціальної дистанції біля ополонок. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Якщо ви зібралися пірнати в ополонку, то потрібно пам'ятати, що це можна робити при здоровому стані організму. Є хвороби, при яких купатися в крижаній воді заборонено.

Ляшко також підкреслив, що одноразове купання у крижаній воді не зміцнить і не загартує ваш організм. Для здоров'я необхідно щоб людина загартовувалась постійно.

Поради щодо занурення в ополонку

  • Купайтеся тільки в спеціально обладнаних місцях з перевіреним дном.
  • Перед зануренням у воду обов'язково зробіть енергійну розминку.
  • У воду потрібно занурюватися поступово. Швидке плавання під водою з головою може різко охолодити організм.
  • Залишайтеся в воді не довше 3-5 секунд. Людям, які практикують загартовування водою роками, у воді можна бути 1,5-2 хвилин.

Ляшко також нагадав, що куріння і алкоголь не зігрівають! Вживання алкоголю створює ілюзію тепла і одночасно призводить до величезної втрати.

Нагадаємо, Степанов зробив заяву про COVID-паспорти для українців.

Раніше Ляшко під час локдауну попередив про шахрайство.

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