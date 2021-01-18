Водохресні купання: Ляшко розповів, як не заразитися коронавірусом на свято

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, як не заразитися коронавірусною інфекцією під час водохресних купань, коли багато українців будуть занурюватися в ополонки.
Ляшко розповів, що коронавірус на свята "вихідний" не брав. Тому на водохресних купаннях потрібно дотримуватися соціальної дистанції біля ополонок. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Якщо ви зібралися пірнати в ополонку, то потрібно пам'ятати, що це можна робити при здоровому стані організму. Є хвороби, при яких купатися в крижаній воді заборонено.
Ляшко також підкреслив, що одноразове купання у крижаній воді не зміцнить і не загартує ваш організм. Для здоров'я необхідно щоб людина загартовувалась постійно.
Ляшко також нагадав, що куріння і алкоголь не зігрівають! Вживання алкоголю створює ілюзію тепла і одночасно призводить до величезної втрати.
Нагадаємо, Степанов зробив заяву про COVID-паспорти для українців.
Раніше Ляшко під час локдауну попередив про шахрайство.