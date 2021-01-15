Степанов зробив заяву про COVID-паспорти для українців

Максим Степанов розповів про COVID-паспорти (фото: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні не збавляє обертів і від інфекції почнуть вакцинувати вже в лютому людей, які входять до групи ризику. Так, після щеплення людям будуть видавати спеціальні COVID-паспорта. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми зробили серйозні кроки з країнами, які є виробниками цих вакцин. Я думаю, що в лютому, який настане вже через два тижні, ми дійсно почнемо масову вакцинацію в нашій країні. І все, що ви говорите про паспорти, про всіх інших документах, які будуть отримувати громадяни Європейського союзу, будуть отримувати так само і громадяни України", - розповів Степанов в ефірі "Україна 24".

Максим Степанов розповів про коронавірусні паспорти для українців

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19 буде видавати кожен сімейний лікар.

До речі, в команді президента України Володимира Зеленського незадоволені переговорним процесом міністра охорони здоров'я Максима Степанова з приводу вакцин від коронавірусу. У цей процес активно включився Офіс президента.