Крещенские купания: Ляшко рассказал, как не заразиться коронавирусом на праздник

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пояснил, как не заразиться коронавирусной инфекцией во время крещенских купаний, когда многие украинцы будут окунаться в проруби.

Ляшко рассказал, что коронавирус на праздники "выходной" не брал. Потому на крещенских купаниях нужно придерживаться социальной дистанции возле прорубей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Если вы собрались нырять в прорубь, то нужно помнить, что это можно делать при здоровом состоянии организма. Есть болезни, при которых купаться в ледяной воде запрещено.

Ляшко также подчеркнул, что однократное купание в ледяной воде не укрепит и не закалит ваш организм. Для здоровья необходимо чтобы человек закалялся постоянно.

Советы по окунанию в прорубь

Купайтесь только в специально оборудованных местах с проверенным дном.

Перед погружением в воду обязательно сделайте энергичную разминку.

В воду необходимо погружаться постепенно. Быстрое ныряние с головой может резко охладить организм.

Оставайтесь в воде не дольше 3-5 секунд. Людям, которые практикуют закаливание водой годами, в воде можно быть 1,5-2 минут.

Ляшко также напомнил, что курение и алкоголь не согревают! Употребление алкоголя создает иллюзию тепла и одновременно приводит к огромной его потери.

Напомним, Степанов сделал заявление о COVID-паспортах для украинцев.

Ранее Ляшко во время локдауна предупредил о мошенничестве.