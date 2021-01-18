ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Крещенские купания: Ляшко рассказал, как не заразиться коронавирусом на праздник

Автор: Роман Мирончук

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пояснил, как не заразиться коронавирусной инфекцией во время крещенских купаний, когда многие украинцы будут окунаться в проруби.

Самые читаемые новости

Ляшко рассказал, что коронавирус на праздники "выходной" не брал. Потому на крещенских купаниях нужно придерживаться социальной дистанции возле прорубей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Если вы собрались нырять в прорубь, то нужно помнить, что это можно делать при здоровом состоянии организма. Есть болезни, при которых купаться в ледяной воде запрещено.

Ляшко также подчеркнул, что однократное купание в ледяной воде не укрепит и не закалит ваш организм. Для здоровья необходимо чтобы человек закалялся постоянно.

Советы по окунанию в прорубь

  • Купайтесь только в специально оборудованных местах с проверенным дном.
  • Перед погружением в воду обязательно сделайте энергичную разминку.
  • В воду необходимо погружаться постепенно. Быстрое ныряние с головой может резко охладить организм.
  • Оставайтесь в воде не дольше 3-5 секунд. Людям, которые практикуют закаливание водой годами, в воде можно быть 1,5-2 минут.

Ляшко также напомнил, что курение и алкоголь не согревают! Употребление алкоголя создает иллюзию тепла и одновременно приводит к огромной его потери.

Напомним, Степанов сделал заявление о COVID-паспортах для украинцев.

Ранее Ляшко во время локдауна предупредил о мошенничестве.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины плаваниекрещение