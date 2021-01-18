Крещенские купания: Ляшко рассказал, как не заразиться коронавирусом на праздник

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пояснил, как не заразиться коронавирусной инфекцией во время крещенских купаний, когда многие украинцы будут окунаться в проруби.
Ляшко рассказал, что коронавирус на праздники "выходной" не брал. Потому на крещенских купаниях нужно придерживаться социальной дистанции возле прорубей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Если вы собрались нырять в прорубь, то нужно помнить, что это можно делать при здоровом состоянии организма. Есть болезни, при которых купаться в ледяной воде запрещено.
Ляшко также подчеркнул, что однократное купание в ледяной воде не укрепит и не закалит ваш организм. Для здоровья необходимо чтобы человек закалялся постоянно.
Ляшко также напомнил, что курение и алкоголь не согревают! Употребление алкоголя создает иллюзию тепла и одновременно приводит к огромной его потери.
Напомним, Степанов сделал заявление о COVID-паспортах для украинцев.
Ранее Ляшко во время локдауна предупредил о мошенничестве.