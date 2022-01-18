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Водохреще 2022: найсильніші молитви

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Вівторок 18 січня 2022 20:02
Водохреще 2022: найсильніші молитви Фото: найсильніші молитви на Водохреща 2022 (pixabay.com)
Автор: Styler

Водохреще традиційно святкується 19 січня. У цей день православні храми здійснюють святкову літургію, а віряни читають особливі молитви.

Про три найсильніші молитви на Водохреща читайте в нашому матеріалі нижче.

Молитва перед вживанням святої води: від хвороби і пристріту

Господи Боже мій, нехай буде дар Твій святий і свята Твоя вода на залишення гріхів моїх, на просвіту розуму мого, на зміцнення душевних і тілесних сил моїх, на здоров’я душі і тіла мого, на підкорення пристрастей і недуг моїх за безмежним милосердям Твоїм. Твоя Матері та всіх святих Твоїх. Амінь.

Молитва на виконання бажань

Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Не прогнівайся на моє серцеве прохання, але й не відмов у нескінченній милості. Благослови мене на виконання бажання і відкинь усі чортові прірви. Нехай усе задумане збудеться і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

Молитва на удачу і достаток

У ніч підводжуся, воду святу беру. Свята водичка, свята нічко, освятіть душу і тіло, приступіть, ангели, крилами тихими осініть, мир Божий принесіть, Бога до мого дому приведіть.

Бога привітаю, Бога за стіл саджу, Пресвятій Богородиці та Іоанну Предтечі молюся: Хрестителю Христовому, чесному Предтечі, крайньому пророку, першому мученику, постників і пустельників наставнику, чистоті вчителю та ближньому другові Христовому!

Тя благаю, і тобі вдаючись не відкинь мене від твого заступу, не залиши мене гріхів, що впали багатьма; віднови душу мою покаянням, як другим хрещенням; очисти мене, гріхи опоганеного, і примуси дослухатися, бо нікчемно входить, у Царство Небесне. Амінь.

Нагадаємо, на Водохреща існують заборони, які не варто порушувати, щоб не накликати біду.

Ми також писали про те, чи можна самостійно освятити будинок водою.

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