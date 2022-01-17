Водохреще 2022: чи можна набирати воду з-під крана

Водохреще - велике православне свято, яке щорічно відзначається 19 січня. При цьому існують протиріччя, щодо того, коли необхідно набирати водохресну воду.
Детальніше про це читайте в матеріалі Styler нижче.
Деякі думають, що свята вода вважається такою, якщо її набрали в період з 00:00 до 06:00 в ніч Водохреща. Але в церкві визнають воду, яку набирають 18 січня з 18:00 до обіду 19-го числа.
Згідно з повір'ями, саме в цей час вода володіє самими цілющими властивостями. Щоб присвятити воду, її необхідно набрати 18 або 19 січня.
Воду з-під крана можна набирати з 00:10 до 01:30 в ніч з 18-го на 19-е січня. Це можна це робити і пізніше, але найкраще в цей період.
Якщо у вас не вийшло набрати святу воду в цей період часу, то не турбуйтеся. У церквах воду освячуватимуть протягом усього водохресного тижня.
Водохресну воду найкраще зберігати в скляній тарі. При цьому її необхідно закрити серветкою і поставити з темне і прохолодне місце. Святу воду краще зберігати далі від телевізора, і ближче до ікон.
При цьому водохресну воду не можна ставити на підлогу, поруч з черевиками. Це справжній дар, до якого необхідно ставиться з повагою.
Святу воду не можна використовувати для ворожінь або ритуалів. Крім того, її не можна виливати, давати тваринам або поливати нею квіти.
Нагадаємо, ми писали, як на Водохреще правильно приготувати "голодну" кутю.
Раніше ми писали, з якої крупи виходить найсмачніша кутя.