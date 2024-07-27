ua en ru
Сб, 27 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Кременском хабе Днепра переселенцы из Луганщины продолжают получать помощь от Фонда Ахметова

Суббота 27 июля 2024 21:15
UA EN RU
В Кременском хабе Днепра переселенцы из Луганщины продолжают получать помощь от Фонда Ахметова В Кременском хабе Днепра переселенцы из Луганщины продолжают получать помощь от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В Днепре идет выдача гуманитарной помощи. Ее могут получить переселенцы из Луганской области, зарегистрированные в Кременском хабе. Фонд Рината Ахметова передал для них наборы наиболее необходимых продуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Каждый набор содержит макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, подсолнечное масло, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Это весомая поддержка для людей, вынужденных эвакуироваться.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию фонда 0 (800) 509 001 (с понедельника по пятницу) или пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гуманитарная помощь
NEWS
Украинская разведка поразила три вертолета на территории РФ, - источники
Украинская разведка поразила три вертолета на территории РФ, - источники