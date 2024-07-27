В Кременском хабе Днепра переселенцы из Луганщины продолжают получать помощь от Фонда Ахметова

В Днепре идет выдача гуманитарной помощи. Ее могут получить переселенцы из Луганской области, зарегистрированные в Кременском хабе. Фонд Рината Ахметова передал для них наборы наиболее необходимых продуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Каждый набор содержит макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, подсолнечное масло, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Это весомая поддержка для людей, вынужденных эвакуироваться.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию фонда 0 (800) 509 001 (с понедельника по пятницу) или пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU.