У Кремінському хабі Дніпра переселенці з Луганщини продовжують отримувати допомогу від Фонду Ахметова

У Дніпрі триває видача гуманітарної допомоги. Її можуть отримати переселенці з Луганської області, зареєстровані у Кремінському хабі. Фонд Ріната Ахметова передав для них набори із найбільш необхідними продуктами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пре-служба фонду.

Кожний набір містить макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупу, соняшникову олію, консервовану квасолю, тушковане м‘ясо, паштет, печиво. Це вагома підтримка для людей, які були змушені евакуюватися.

З 2014 року Фонд передав для жителів України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію фонду 0 (800) 509 001 (з понеділка по п’ятницю), або пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU.