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У Кременчуці стався дикий скандал в маршрутці через маску: сварка на весь салон

Новость на русском → Кременчук, Вівторок 30 березня 2021 13:25
У Кременчуці стався дикий скандал в маршрутці через маску: сварка на весь салон У Кременчуці жінка лайкою відповіла на зауваження про маску в маршрутці (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Кременчуці Полтавської області літній пасажир зробив зауваження жінці через неправильно вдягнену маску. У відповідь пасажирка вибухнула потоком нецензурної лайки.

Відео інциденту у міському транспорті очевидці зняли і розмістили в соціальних мережах, пише ТСН.

Скандал стався в маршрутному автобусі №28. Літній чоловік зробив зауваження жінці, а та у відповідь початку нецензурно висловлюватися на адресу пенсіонера та обзивати його.

"Ситуація у 28-му, лакшері. Чоловік зробив зауваження жінці, щоб вона одягла маску, і тут Остапа понесло", - так прокоментували ситуацію очевидці.

На кадрах відео видно вже сам конфлікт і чути, як жінка обсипає чоловіка нецензурною лайкою.

"Натягнув маску, боїшся здохнути. Ти старе чм*, урод. Нормальна людина не зробила б зауваження. Тільки чм* робить зауваження", - репетувала пасажирка на літнього чоловіка.

А вже вийшовши з транспорту жінка з розмахом дала ляпаса чоловікові, який її супроводжував. Очевидці припустили, що, мабуть, в покарання за те, що він не заступився за неї в маршрутці.

Варто відзначити, що всі інші пасажири не брали участь у перепалці й не спробували захистити пенсіонера, який зробив зауваження жінці. Не відреагував на скандал і водій транспортного засобу.

У Кременчуці жінка з матами накинулася на пенсіонера після зауваження про маску

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що ПриватБанк потрапив у скандал зі списанням грошей.

А також ми розповідали про те, що у Києві маршрутка розсипалася на ходу.

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