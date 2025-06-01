Кредитный лимит: спасение или ловушка? Вот как он реально влияет на ваши деньги

Возможность пользоваться чужими деньгами кажется удобной, но на самом деле формирует вредную привычку - жить в долг и терять контроль над собственными финансами.

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказала эксперт по вопросам корпоративных и персональных финансов Елена Шепель.

Чем опасны кредитные лимиты

"Они вредят нашему восприятию денег. Чисто психологически", - объясняет эксперт.

По ее словам, идея пользоваться чужими средствами в пределах льготного периода нормализует жизнь в долг.

"Это история, что мы можем пользоваться чужими деньгами, и это начинает казаться нормой. Если человек делает это каждый месяц, это уже тревожный звоночек", - отмечает Шепель.

Когда кредит оправдан

Впрочем, есть ситуации, когда кредитные лимиты могут пригодиться. Например, если нужны срочные расходы, которые действительно решаются деньгами, и если нет других источников.

"Если человек пользуется лимитом только в льготный период и полностью его погашает - это может быть вариантом нормы. Но не тогда, когда это системная привычка", - добавляет она.

Почему лучше иметь резерв

"Конечно, когда есть свои накопления и сбережения, гораздо лучше взять деньги оттуда", - отмечает эксперт.

По ее словам, финансовая подушка безопасности именно для того и создается - для непредсказуемых расходов. И использование собственных средств не создает долговой нагрузки.

"Мы не у кого-то деньги привлекаем, а становимся должны только самим себе. Мы потом эти средства возвращаем, и имеем значительно меньше финансовых рисков", - заключает Елена Шепель.