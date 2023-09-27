Страна, закрытая со времен пандемии, разрешила въезд туристам: куда можно поехать

Когда в мире произошла пандемия Covid-19, многие страны закрыли свои границы для иностранцев. Таким образом, мировой туризм приостановился. Впоследствии ситуация стала стабилизироваться, путешествия снова вернулись в нашу жизнь, хотя и с определенными ограничениями. Однако одна страна была закрыта для туристов с 2020 года по сегодняшний день.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какая страна разрешила въезд и что нужно знать о путешествиях сегодня.

Северная Корея открыла въезд туристам

Запрет иностранцам на въезд в государство действовал почти четыре года. Журналисты предполагают, что Ким Чен Ын ослабил эти ограничения из-за нехватки иностранной валюты в Северной Корее, которую часто привозили туристы из Китая.

Эти средства помогали наиболее закрытому государству в мире совершать операции за границей, в то время как оно остается отрезанным от международных банков.

Решение закрыть затормозило даже ту минимальную торговлю, которую могла вести Северная Корея. Банк Кореи в Сеуле в Южной Корее пришел к выводу, что текущее состояние экономики сейчас меньше, чем то, которое было, когда Ким Чен Ын только пришел к власти.

Если туристы соберутся в поездку в Северную Корею, все же будут должны пройти двухдневный карантин.

Какие страны открыты для путешествий

В мае 2023 года ВОЗ отменила статус пандемии Covid-19, поэтому почти все страны мира свободны для посещения. Некоторые из них до сих пор могут потребовать тест на коронавирус или вакцинацию, поэтому это следует уточнять непосредственно перед поездкой.

Какие страны открыты для путешествий (фото: lowcostavia.com.ua)

Какие страны мира взимают налог за въезд

Недавно десятки стран ввели плату за посещение, которая колеблется от 50 центов до десятков евро: