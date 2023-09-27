Страна, закрытая со времен пандемии, разрешила въезд туристам: куда можно поехать
Когда в мире произошла пандемия Covid-19, многие страны закрыли свои границы для иностранцев. Таким образом, мировой туризм приостановился. Впоследствии ситуация стала стабилизироваться, путешествия снова вернулись в нашу жизнь, хотя и с определенными ограничениями. Однако одна страна была закрыта для туристов с 2020 года по сегодняшний день.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какая страна разрешила въезд и что нужно знать о путешествиях сегодня.
При подготовке материала использовались источники: материал Bloomberg, материал Visit Ukraine.
Северная Корея открыла въезд туристам
Запрет иностранцам на въезд в государство действовал почти четыре года. Журналисты предполагают, что Ким Чен Ын ослабил эти ограничения из-за нехватки иностранной валюты в Северной Корее, которую часто привозили туристы из Китая.
Эти средства помогали наиболее закрытому государству в мире совершать операции за границей, в то время как оно остается отрезанным от международных банков.
Решение закрыть затормозило даже ту минимальную торговлю, которую могла вести Северная Корея. Банк Кореи в Сеуле в Южной Корее пришел к выводу, что текущее состояние экономики сейчас меньше, чем то, которое было, когда Ким Чен Ын только пришел к власти.
Если туристы соберутся в поездку в Северную Корею, все же будут должны пройти двухдневный карантин.
Какие страны открыты для путешествий
В мае 2023 года ВОЗ отменила статус пандемии Covid-19, поэтому почти все страны мира свободны для посещения. Некоторые из них до сих пор могут потребовать тест на коронавирус или вакцинацию, поэтому это следует уточнять непосредственно перед поездкой.
Какие страны открыты для путешествий (фото: lowcostavia.com.ua)
Какие страны мира взимают налог за въезд
Недавно десятки стран ввели плату за посещение, которая колеблется от 50 центов до десятков евро:
- Австрия: налог на ночлег зависит от провинции, в которой останавливается турист. В Вене и Зальцбурге к счету гостиницы прибавляется 3% за каждое проживающее лицо.
- Франция: размер налога зависит от уровня и категории гостиницы и колеблется от 0,20 до 4 евро за человека за ночь.
- Германия: обычно налог добавляется к счету за гостиницу и составляет около 5%.
- Венгрия: сумма налога зависит от уровня гостиницы, ведь туристы должны оплатить 4% стоимости номера за каждую ночь.
- Италия: размер налога зависит от города и уровня гостиницы и обычно колеблется от 3 до 7 евро за ночь, однако в некоторых городах придется заплатить больше.
- Словения: налог зависит от популярности города и уровня гостиницы, в туристических локациях сумма сбора около 3 евро в день.
- Швейцария: налог уплачивается отдельно и не входит в стоимость проживания. Если турист планирует находиться в стране до 40 суток, сумма сбора будет составлять около 2,20 евро за ночь.
- Великобритания: налог нужно платить только в Манчестере и составляет он чуть больше 1 евро за ночь.
- США: в разных штатах действуют разные туристические налоги, поэтому при планировании путешествия нужно уточнять информацию о городе, куда вы планируете ехать. Один из самых высоких налогов для туристов в Хьюстоне, там к счету за проживание туристов прибавляется 17%. Также плата за ночевку взимается на Карибских островах.
Ранее мы рассказывали, может ли самолет упасть во время турбулентности.
А еще писали о поезде-кухне от Укрзализныци, который будет курсировать на путях.