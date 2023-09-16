Может ли самолет упасть во время турбулентности: опытный пилот ответил
Турбулентность в авиации представляет собой разного рода колебания самолета, возникающие в результате нисходящих и восходящих вихревых потоков ветра. Для пассажиров это действительно неприятный момент, но для самолета он не несет никакой опасности.
Об этом сообщает Styler со ссылкой на британское издание Express.
Почему в самолете возникает турбулентность
Самолет "испытывает" турбулентность, когда интенсивно двигается из-за изменения скорости и направления воздушного потока.
Наиболее распространенными причинами возникновения турбулентности являются образование облаков, штормы, горные сквозняки или струи. Внезапная смена силы и направления ветра также влияет на полет.
Турбулентность может также создаваться самолетом при столкновении большого объема воздуха с кончиками крыльев самолета. Во всех случаях пилоты проводят испытания и обучение, чтобы контролировать любую возникающую ситуацию.
Во время ночных или утренних полетов турбулентность возникает редко, поскольку воздушный поток в это время более плавный.
Угрожает ли турбулентность самолетам
Пилот объясняет, что все современные самолеты проходят так называемое "стресс-тестирование", чтобы убедиться, выдерживают ли они самые суровые ситуации в воздухе.
Во время турбулентности пилот или член экипажа обычно делают объявления, чтобы проинформировать пассажиров. В салоне засветится знак о необходимости пристегнуть ремни безопасности.
После того как самолет справится с турбулентностью, пассажиры могут дальше перемещаться самолетом, если это необходимо.
Но во время турбулентности пассажиры должны сидеть во избежание несчастных случаев при падении багажа.
Исследования Университета Рединга показывают, что в дальнейшем из-за изменения климата турбулентности во время полетов могут становиться сильнее и чаще. Поэтому авиакомпании придется хорошо подумать, как они разрешат эту проблему.
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