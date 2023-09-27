Країна, яка була закрита з часів пандемії, дозволила в'їзд туристам: куди можна поїхати
Коли у світі сталася пандемія Covid-19, багато країн закрили свої кордони для іноземців. Таким чином світовий туризм призупинився. Згодом ситуація почала стабілізуватися, подорожі знову повернулися в наші життя, хоча й з певними обмеженнями. Однак одна країна була закритою для туристів з 2020 року до сьогодні.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, яка країна дозволила в'їзд і що потрібно знати про подорожі сьогодні.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: матеріал Bloomberg, матеріал Visit Ukraine.
Північна Корея відкрила в'їзд туристам
Заборона іноземцям на в'їзд до держави діяла майже чотири роки. Журналісти припускають, що Кім Чен Ин послабив ці обмеження через брак іноземної валюти в Північній Кореї, яку часто привозили туристи з Китаю.
Ці кошти допомагали найбільш закритій державі у світі здійснювати операції за кордоном у той час, як вона залишається відрізаною від міжнародних банків.
Рішення закрити загальмувало навіть ту мінімальну торгівлю, яку могла вести Північна Корея. Банк Кореї в Сеулі в Південній Кореї дійшов висновку, що поточний стан економіки зараз менший, ніж той, який був, коли Кім Чен Ин тільки прийшов до влади.
Якщо туристи зберуться в подорож до Північної Кореї, все ж будуть повинні пройти дводенний карантин.
Які країни відкриті для подорожей
У травні 2023 року ВООЗ скасувала статус пандемії Covid-19, тому майже всі країни світу є вільними для відвідування. Деякі з них досі можуть вимагати тест на коронавірус чи вакцинацію, тому це варто уточнювати безпосередньо перед поїздкою.
Які країни відкриті для подорожей (фото: lowcostavia.com.ua)
Які країни світу стягують податок за в'їзд
Нещодавно десятки країн запровадили плату за відвідування, яка коливається від 50 центів до десятків євро:
- Австрія: податок за ночівлю залежить від провінції, в якій зупиняється турист. У Відні та Зальцбурзі до рахунку готелю додається 3% за кожну особу, яка проживає.
- Франція: розмір податку залежить від рівня та категорії готелю і коливається від 0,20 до 4 євро на людину за ніч.
- Німеччина: зазвичай податок додається до рахунку за готель та становить близько 5%.
- Угорщина: сума податку залежить від рівня готелю, адже туристи мають сплатити 4% від вартості номера за кожну ніч.
- Італія: розмір податку залежить від міста та рівня готелю, та зазвичай коливається від 3 до 7 євро за ніч, однак у деяких містах доведеться заплатити більше.
- Словенія: податок залежить від популярності міста та рівня готелю, у найтуристичніших локаціях сума збору близько 3 євро на день.
- Швейцарія: податок сплачується окремо та не входить у вартість проживання. Якщо турист планує перебувати у країні до 40 діб, то сума збору буде становити близько 2,20 євро за ніч.
- Велика Британія: наразі податок потрібно сплачувати лише у Манчестері й складає він трохи більше ніж 1 євро за ніч.
- США: у різних штатах діють різні туристичні податки, а тому при плануванні подорожі потрібно уточнювати інформацію про місто, куди ви плануєте їхати. Один з найвищих податків для туристів у Х'юстоні, там до рахунку за проживання туристів додається 17%. Також плата за ночівлю стягується на Карибських островах.
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