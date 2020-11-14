Кравчук розповів, чи можливий карабаський сценарій подій на Донбасі

Українські військові (фото: РБК-Україна)

Україна має серйозно проаналізувати конфлікт в Нагірному Карабасі, де війна завершилася перемир'ям між Азербайджаном і Вірменією з умовами введення російських "миротворців". Водночас проводити аналогію з ситуацією на Донбасі не можна.

Про це заявив глава української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Політик зазначив, що питання Карабаху для нього є дуже делікатним, оскільки "будь-який висновок або будь-яка оцінка так чи інакше буде втручанням у внутрішні справи або Вірменії, або Азербайджану".

Він заявив, що Україні потрібно проаналізувати, "на основі яких підстав і на основі якої перспективи" Баку і Єреван уклали угоду про припинення бойових дій.

"Але хочу сказати про інше. Для мене важливо, чи є тут аналогія з нашим Донбасом. Я скажу так, що на мою думку прямої аналогії бути не може, але та ситуація, яка там склалася, які процеси відбувалися і чим вони завершилися, ми повинні дуже серйозно аналізувати та робити висновки", - сказав Кравчук.

Також керівник української делегації в тристоронній контактній групі звернув увагу на темі можливого введення російських "миротворців" на Донбас, що зараз активно обговорюють росЗМІ.

"Чи може Росія ввести "миротворців" на неконтрольовані території України в "Л/ДНР"? Ну я думаю, що це був би просто абсурд, тому що у даному разі стався б дуже серйозний перекіс у світовому масштабі! Тобто Росія, яка веде агресію, але приховує її під ширмою, що це, мовляв, внутрішня справа України, тоді вона змушена була б влізти в пряму агресію Тобто в такому випадку відбулася дуже цікава річ - агресор стає миротворцем. Ну я в це не вірю!" - наголосив Кравчук.

Він додав, що аналогії з ОРДЛО в Україні не може бути також причини тримаючих вже 6 років процесів. Так, на Донбасі "створено нормандський формат і працює мінський процес, тобто діє міжнародна структура".

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Нагадаємо, згідно з домовленостями між Баку і Єреваном, в Карабасі розміщується російська миротворча місія. При цьому Україна виступила із заявою, що Росія не має підстав називати миротворцями військових, які були направлені в Нагорний Карабах

Раніше повідомлялося, що "РБК-Україна" стали відомі нові деталі мирного плану для Донбасу, запропонованого Україною в ТКГ.

Нагадаємо, у попередньому випуску програми "Свобода слова Савіка Шустера" екс-посол США Вільям Тейлор розповів про підтримку України теперішньою та майбутньою американською владою.

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