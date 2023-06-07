Ребров официально стал главным тренером сборной Украины: кто в штабе специалиста

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

49-летний специалист согласился работать со сборной Украины. "Сине-желтые" оставались без главного тренера с 31 декабря, когда закончилось соглашение с Александром Петраковым.

Ребров заключил с ассоциацией контракт на 3 года. В свой тренерский штаб он пригласил Висенте Гомеса, Альберто Босха, Рустама Худжамова и Глеба Платова. Первый матч во главе команды украинский тренер проведет 12 июня – спарринг против сборной Германии.

В июне сборную Украины ждут два поединка квалификации к Евро-2024. Со сборной Северной Македонии "сине-желтые" встретятся 16 июня в Скопье, а против Мальты сыграют в словацкой Трнаве 19 июня.

Кто такой Сергей Ребров

Бывший нападающий сборной Украины, киевского "Динамо", лондонского "Тоттенхэма" и ряда других команд. Первым забил 100+ мячей в Высшей лиге/УПЛ. Тренерскую карьеру начал в 2009 году.

Стартовал ассистентом в молодежном составе "Динамо". В 2014-2017 гг. работал с первой командой и завоевал 2 чемпионских титула, два Кубка Украины и Суперкубок Украины-2016. Позже тренировал аравийский "Аль-Ахли", трижды сделал чемпионом Венгрии "Ференцварош" и привел к золотым медалям "Аль-Айн".

Внефутбольное увлечение Реброва – радиоспорт. Женат второй раз, имеет троих сыновей. В перечень нефутбольных наград тренера входят государственные ордена "За заслуги" и "За мужество".