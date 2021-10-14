ru ua
Чт, 14 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Краса Карпат: у мережі показали приголомшливе фото зі схилів Говерли

Новость на русском →
Карпати, Четвер 14 жовтня 2021 21:32
Краса Карпат: у мережі показали приголомшливе фото зі схилів Говерли Фото: краса Карпат (facebook.com/AFedyk.Photo)
Автор: Роман Мирончук

Говерла - найвища гора на території України. Вона розташована на межі Закарпатської та Івано-Франківської областей. У мережі з'явилися красиві фото з гори, висота якої становить 2061 метрів над рівнем моря.

Знімки опублікував фотограф Аттіла Федик на своїй сторінці в Facebook.

На фото можна побачити пастуха, який вивів пастися овець на схили Говерли. При цьому тут відкривається приголомшливий вид.

Краса Карпат: у мережі показали приголомшливе фото зі схилів Говерли

Вид з Говерли (фото: facebook.com/AFedyk.Photo)

На висоті добре видно широкі простори, і блакитне небо, на якому є невеликі Хмари. З такої висоти здається, що вони зовсім поруч.

Краса Карпат: у мережі показали приголомшливе фото зі схилів Говерли

Вид з Говерли (фото: facebook.com/AFedyk.Photo)

Варто зазначити, що в наші дні в долинах пастухи ціле літо пасуть овець. Стадо збирають по всьому селу, тому в ньому може бути до п'ятисот тварин.

Краса Карпат: у мережі показали приголомшливе фото зі схилів Говерли

Вид з Говерли (фото: facebook.com/AFedyk.Photo)

При гарній видимості на півночі гори можна побачити міста Івано-Франківської області: Івано-Франківськ, Коломию і Снятин, а в південному напрямку - румунське місто Сігету-Мармаціей.

Краса Карпат: у мережі показали приголомшливе фото зі схилів Говерли

Вид з Говерли (фото: facebook.com/AFedyk.Photo)

Біля підніжжя гори знаходиться один з витоків річки Прут. Недалеко від витоку розташований каскад водоспадів, загальна висота якого становить близько 80 метрів.

Краса Карпат: у мережі показали приголомшливе фото зі схилів ГоверлиКраса Карпат: у мережі показали приголомшливе фото зі схилів Говерли

Вид з Говерли (фото: facebook.com/AFedyk.Photo)

Нагадаємо, в Карпатах виявили невідому змію, укус якої вбиває миттєво. З'ясувалося, що звичайний вуж схрестився з отруйною гадюкою, і це дуже дивно, адже це два різних види плазунів.

Ми також писали про те, що в Карпатах перекинулося авто з туристами, які святкували парубочий вечір.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карпаты Говерла
LITE
Покров Пресвятої Богородиці: що не можна робити e cвято, прикмети
Покров Пресвятої Богородиці: що не можна робити e cвято, прикмети