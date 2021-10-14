Краса Карпат: у мережі показали приголомшливе фото зі схилів Говерли

Говерла - найвища гора на території України. Вона розташована на межі Закарпатської та Івано-Франківської областей. У мережі з'явилися красиві фото з гори, висота якої становить 2061 метрів над рівнем моря.

На фото можна побачити пастуха, який вивів пастися овець на схили Говерли. При цьому тут відкривається приголомшливий вид.

Вид з Говерли (фото: facebook.com/AFedyk.Photo)

На висоті добре видно широкі простори, і блакитне небо, на якому є невеликі Хмари. З такої висоти здається, що вони зовсім поруч.

Вид з Говерли (фото: facebook.com/AFedyk.Photo)

Варто зазначити, що в наші дні в долинах пастухи ціле літо пасуть овець. Стадо збирають по всьому селу, тому в ньому може бути до п'ятисот тварин.

Вид з Говерли (фото: facebook.com/AFedyk.Photo)

При гарній видимості на півночі гори можна побачити міста Івано-Франківської області: Івано-Франківськ, Коломию і Снятин, а в південному напрямку - румунське місто Сігету-Мармаціей.

Вид з Говерли (фото: facebook.com/AFedyk.Photo)

Біля підніжжя гори знаходиться один з витоків річки Прут. Недалеко від витоку розташований каскад водоспадів, загальна висота якого становить близько 80 метрів.

Вид з Говерли (фото: facebook.com/AFedyk.Photo)