Червоне вино, яйця і медитація. Звички для здоров'я і молодості, про які ви не знали

Залишатися здоровими і молодими - це бажання більшості людей. Бути в прекрасному настрої і зберігати сильним тіло - не так вже й складно.

Дотримуйтеся простих порад кожен день і будете щасливі, пише The Sun.

Що потрібно робити кожен день

Для зору

Офтальмологи радять дивитися на відстань 20 сантиметрів від себе кожні 20 хвилин. Своєю чергою, це також допомагає запобігти головні болі. Цей метод допоможе зберегти здоров'я ваших очей.

Постарайтеся вставати з місця кожні півгодини

Тривале сидіння дуже погано відбивається на здоров'ї. Намагайтеся кожні півгодини вставати зі стільця на п'ять хвилин, щоб запобігти підвищенню рівня цукру і холестерину в крові. Також цей спосіб допоможе запобігти набору ваги.

Спіть не менше 7 годин

Хороший сон однозначно допомагає продовжити життя. На думку дослідників з Кембриджу і Китаю, сім годин на добу - ідеальна кількість часу, щоб перезарядити й освіжити свій мозок. Сон також зміцнює серце, знижує ризик діабету і зміцнює імунну систему. Але сон більше або менше семи годин може мати згубні наслідки для вашого здоров'я.

Додавайте в їжу куркуму

Пряна куркума містить велику кількість куркуміну, який бореться з серцевими захворюваннями, раком і діабетом 2 типу. Він також допомагає відновленню клітин у пацієнтів з інсультом і з хворобою Альцгеймера завдяки високому рівню турмерону. Протизапальні властивості куркуми також можуть полегшити симптоми артриту.

Додавайте в страви куркуму (скріншот The Sun)

Додайте в раціон жирну рибу

Медики відзначають, що жирна риба запобігає розвитку деменції. Кілька досліджень показали, що додавання в раціон лосося або іншої риби, такої як скумбрія, тунець або сардини, знижує ймовірність розвитку захворювань головного мозку, таких як хвороба Альцгеймера. Згідно з дослідженням Манчестерського університету, омега-3 - корисні жири, що містяться в рибі, - зміцнюють серце і можуть знизити ризик серцевих нападів та інсульту.

Рухайтесь

Забудьте про потіння в залі кілька годин. Вчені з Норвегії виявили, що рух з помірною інтенсивністю протягом всього 11 хвилин в день (швидка прогулянка) допомагає залишатися здоровими.

Червоне вино

Згідно з низкою досліджень, антиоксиданти в червоному вині допомагають регулювати рівень холестерину і зберігати гнучкість кровоносних судин, знижуючи ймовірність утворення тромбів. Воно також може знизити ймовірність раку товстої кишки і яєчників. Йдеться про кількість не більше одного келиха, не захоплюйтеся.

Зустрічайтеся з друзями

Зустрічі друзями корисні для вашого психічного здоров'я і можуть збільшити ваші шанси прожити довге життя. Вчені Мічиганського університету в США виявили, що люди з поганими соціальними відносинами стикаються з підвищеним ризиком смерті.

Зустрічайтеся з друзями (скріншот The Sun)

Медитація

Забудьте стереотип, що медитація - це тільки для веганів і хіпі. Американські вчені з Університету Джона Хопкінса в Балтіморі прийшли до висновку, що медитація зменшує симптоми депресії, занепокоєння і болю, а також підвищує рівень концентрації.