Лікарі назвали незвичайну ознаку зловживання кавою: будьте обережні

Надмірне вживання кави може привести до сильного зневоднення організму. А це швидко проявляється в порушеннях голосового апарату.

Медики назвали незвичайну ознаку зловживання кавою. Про це пише видання MedicForum.

Кава дуже корисний напій і володіє багатьма корисними властивостями. Знижує ризик розвитку хвороб Альцгеймера і Паркінсона, полегшує головні болі, стимулює нервову і серцеву системи та навіть запобігає захворюванням печінки.

Однак надмірне вживання кави може викликати сильне зневоднення і позбавити природного змащування. І першою ознакою стає зміна голосу.

Доктор Пол Брайсон з Клівлендського центру голосу стверджує, що зловживання кофеїном призводить до напруги голосу і зв'язок.

"Надмірне споживання кофеїну може призводити до зневоднення організму. Потенційно це підсушує голосовий апарат, який природним чином виділяє мастило. Його брак знижує вібрацію", - пояснив доктор.

Першими симптомами голосового перенапруження, на які потрібно звернути увагу – це біль в горлі, дискомфорт при розмові, зниженні висоти звуку, втрата вокального діапазону, відчуття першіння в горлі, бажання прокашлятися або прочистити горло, а також поява різкого або хрипкого голосу.