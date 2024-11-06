"Красненько дякую!" А какие еще есть меткие выражения для того, чтобы красиво поблагодарить на украинском

Какие есть слова благодарности и откуда они происходят

По словам учительницы, традиционными и распространенными словами благодарности у украинцев есть слова: "дякую", "спасибі", "вдячний" (вдячна, вдячні).

Украинское "дякую" происходит от слова "dziękuję", а оно в свою очередь от немецкого "danke". Но схожие слова находятся в ряде языков индоевропейского происхождения.

А в основу слова "спасибі" легло сочетание с глаголом "спаси Бог". Кстати, это слово не является калькой с русского, потому что оно прошло очень долгий путь и фонетические изменения, а впервые фигурирует в староукраинских памятниках еще с XVI века.

Это слово можно встретить в произведениях классиков, оно есть в словаре Бориса Гринченко, где русизмов нет.

Как можно поблагодарить красиво

Слова благодарности можно сделать более эмоциональными и яркими. Поэтому к глаголу преподавательница предлагает добавить наречия или уточнение - за что именно спасибо.

Например:

Ґречно дякую!

Глибоко дякую!

Уклінно дякую!

Красно дякую!

Файно дякую!

Щиро дякую!

Сердечно/Щиросердечно дякую!

Дуже дякую!

Или:

Щиро вдячний!

Глибоко вдячний за…! (наприклад, допомогу)

Вельми вдячний!

Дозвольте висловити вдячність!

Ми дуже вдячні!

Глибоко вдячні!

Можно употреблять "Велике спасибі!" или "Щире спасибі!", но стоит помнить, что семантически - это не лучшие варианты. Лучше сказать просто "Спасибі!"

Как лучше уточнить:

Дякую за увагу!

Дякую за запитання!

Дякую за допомогу!

Дякую за цінні поради!

Дякую, що знайшли час зустрітися!

Дякую за співпрацю!

Дякую за чудовий день!

Файно дякую за теплі слова!

Заздалегідь дякую!

Когда еще можно употреблять слово "дякую"

Это слово отлично подходит и в ситуациях, когда нужно вежливо от чего-то отказаться. Например:

Я не можу скористатися з вашої пропозиції (поради), але ґречно дякую за неї!

Вельми вдячний за пораду. Я мушу добре її обміркувати!

А как ответить на благодарность

Прошу!

Будь ласка!

Радий допомогти!

Чи можу я вам ще чимось допомогти?

Следует помнить, что согласно деловому этикету, говорить "нема за що" или "завжди, будь ласка" считается неуместным и фамильярным.